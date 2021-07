Prezydent Andrzej Duda odwołał ze stanowiska Krzysztofa Szczerskiego

Krzysztof Szczerski otrzymał przychylną opinię sejmowej komisji spraw zagranicznych w sprawie swojej kandydatury już w maju, a nominację ambasadorską 24 czerwca wręczył mu minister Zbigniew Rau. Na stanowisku ambasadora zastąpi Joannę Wronecką, która w marcu została powołana na stanowisko Specjalnego Koordynatora ONZ ds. Libanu.

Krzysztof Szczerski był posłem Sejmu VII kadencji, a w latach 2017-2021 pełnił funkcję szefa Gabnietu Prezydenta RP. W 2019 roku Mateusz Morawiecki ogłosił, że polityk zostanie polskim kandydatem na stanowisko komisarza UE w nowej Komisji Europejskiej. Szczerski nie przyjął funkcji, gdy okazało się, że miałby zajmować się rolnictwem. - W polityce trzeba być uczciwym. Jeśli pojawiła się propozycja objęcia teki komisarza do spraw rolnictwa dla Polski, a ja rolnictwem się nie zajmowałem, to uważam, że uczciwym jest, żeby to miejsce odstąpić komuś, kto może objąć je w sposób odpowiedzialny - mówił wtedy.

Jakub Kumoch dołączy do Kancelarii Prezydenta. Kim jest?

W miejsce Krzysztofa Szczerskiego powołany został Jakub Kumoch, który do tej pory był ambasadorem RP w Turcji. Wcześniej pełnił tę funkcję również w Szwajcarii i Liechtensteinie. Kumoch jest orientalistą i politologiem, specjalizującym się w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Od 2015 r. zasiada w Sekcji Spraw Zagranicznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie.

- Jakub Kumoch jest doskonałym znawcą dyplomacji i polityki międzynarodowej, a także realiów politycznych. Wierzę, że te wszystkie talenty będą mogły być spożytkowane dla Rzeczypospolitej i przyniosą nam owoce - mówił we wtorek Andrzej Duda.

To nie koniec zmian, do jakich doszło w Kancelarii Prezydenta. Na stanowisko Sekretarza Stanu została powołana Bogna Janke, była dziennikarka, przez wiele lat związana z platformą Salon24.pl. Wcześniej pracowała między innymi dla Polskiej Agencji prasowej oraz TVN24. Jak sama przekazuje, w Kancelarii Prezydenta będzie zajmować się dialogiem społecznym.