Na początku lipca podczas Kongresu PiS przegłosowana została uchwała, która ma zwalczać nepotyzm. Został w niej zapisany jednak pewien wyjątek. W dokumencie stwierdzono bowiem, że zasady nie obejmują osób, "które zostały zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, w przypadku których doszło jednocześnie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Jak nieoficjalnie ustaliło RMF FM, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zlecił wcielenie uchwały w życie wiceszefowi resortu Andrzejowi Śliwce. Radio podało również, że zostanie utworzona "lista członków rodzin działaczy pobierających pensje z państwowych spółek oraz wytyczne, jak i kiedy kompetencje tych osób weryfikować, a w razie braku kompetencji: w jaki sposób i kiedy je zwalniać".

Sasin komentuje doniesienia dot. "listy członków rodzin"

Do tych informacji odniósł się Jacek Sasin. Na antenie Polsat News wicepremier podkreślił, że nie powstanie lista członków rodzin polityków Prawa i Sprawiedliwości zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa. - Nie zamierzam powoływać żadnego biura badań genologicznych. (...) Mamy taki pomysł, że poprosimy naszych parlamentarzystów o złożenie oświadczeń o członkach najbliższej rodziny, którzy pracują w spółkach Skarbu Państwa. Nie chodzi też o to, żeby pracę tracili wszyscy członkowie rodzin - chodzi o eksponowane stanowiska, rady nadzorcze, zarządy, chodzi o stanowiska wysokopłatne i gdzie zachodzi podejrzenie, że mogło dojść do protegowania czy do załatwiania pracy po znajomości - powiedział Sasin.

- Są przypadki osób, które pracują bardzo wiele lat w spółkach Skarbu Państwa, zanim jeszcze PiS rządziło czy w ogóle mogło myśleć o tym, że rządzi i zanim członkowie rodzin zostali politykami - w tym przypadku trudno takie osoby karać za to, że ojciec, syn czy ktoś z najbliższej rodziny jest posłem - dodał polityk. Podkreślił też, że każdego, kto będzie próbował zataić informacje na ten temat, czekają "polityczne konsekwencje". Zaznaczył również, iż kwestia nepotyzmu "szkodzi" PiS-owi.

