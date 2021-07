PiS ma blokować przyjazd ambasadora USA, chce by Brzeziński zrzekł się polskiego obywatelstwa

Mija już pół roku, od kiedy USA nie mają w Polsce ambasadora. Kandydatem na to stanowisko jest Mark Brzeziński. Jak ustalił Onet, polski rząd ma blokować jego przyjazd do Polski domagając się, by zrzekł się polskiego obywatelstwa. Biały Dom postrzega sytuację jako atak na administrację prezydenta Bidena.

