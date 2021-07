We wtorek Morawiecki spotka się z szefową KE. TK zbada zgodność unijnego prawa z konstytucją

O zaplanowanym na wtorek spotkaniu Morawieckiego z von der Leyen poinformował rzecznik Komisji Europejskiej. "Głównym tematem spotkania jest Europejski Zielony Ład i jego realizacja. Nie wyklucza to możliwości dyskusji na inne tematy" - dodał Eric Mamer.

REKLAMA

Zobacz wideo Biedroń o Funduszu Odbudowy: "Obajtki" już zacierają ręce. Naszą odpowiedzialnością jest pilnowanie ich

Morawiecki spotka się w Brukseli z von der Leyen. Jednym z tematów rozmowy ma być Fundusz Odbudowy

Rozmowy z KE na temat transformacji energetycznej zapowiadał również sam Morawiecki, który uczestniczył w poniedziałek konferencji konferencji "Śląski Ład".

- Będziemy z panią przewodniczącą dyskutować o tym, co jest niezbędne, aby ta transformacja była z jednej z strony zakończona sukcesem, ale z drugiej strony, żeby nie charakteryzowała się wysokimi kosztami społecznymi, a najlepiej, żeby była amortyzowana przez różne programy - dodał szef polskiego rządu. W środę Komisja Europejska ma przedstawić pakiet przepisów, które pozwolą na realizację Zielonego Ładu, przewidującego neutralność klimatyczną Unii do 2050 roku.

Rozmowy polskiego premiera z przewodniczącą Komisji Europejskiej mają także dotyczyć planu na wykorzystanie pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Polska przesłała program do Komisji na początku maja i teraz toczą się negocjacje na linii Warszawa-Bruksela przed ostatecznym jego zatwierdzeniem.

"Polska ma czas do końca lipca na uzgodnienie KPO z Brukselą (23,9 mld euro dotacji oraz 12,1 mld euro tanich pożyczek, a o pozostałe 22 mld pożyczek może poprosić do 2023 r.) [...].. Prace nad zatwierdzeniem polskiego KPO przez Komisję Europejska są obecnie – wedle naszych brukselskich rozmówców – na ostatniej prostej. Liczba 'kamieni milowych' w polskim planie już urosła z około 160 (w pierwotnym projekcie złożonym przez rząd) do co najmniej 600 w wyniku negocjacji z Komisją Europejską" - czytamy na portalu "Deutsche Welle".

TK zbada zgodność polskiego i unijnego prawa. Wnioskował o to Morawiecki. KE apelowała o wycofanie wniosku

Również we wtorek Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego z marca tego roku dotyczącym zgodności z polską ustawą zasadniczą wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej.

Wątpliwości szefa rządu budzą trzy unijne przepisy. Chodzi między innymi o zapisy, na mocy których Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) jest w stanie wstrzymać lub odroczyć wykonanie danej czynności prawnej przez polskie sądy. Premier złożył do Trybunału Konstytucyjnego prawie 130-stronicowy wniosek, w którym chce zbadania unijnych przepisów pod kątem zasady pierwszeństwa rodzimego prawa nad tym stanowionym przez Wspólnotę oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Przyłębska i Kluby "Gazety Polskiej". Kaczyński: "oddziały szturmowe"

Wniosek Prezesa Rady Ministrów trafił do Trybunału Konstytucyjnego po wyroku TSUE w sprawie możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Unijny sąd wstrzymał tym samym częściowo pracę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia nie zajmuje się sprawami sędziów, ale bada kwestie innych zawodów prawniczych.

W czerwcu komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didier Reynders skierował pismo do ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego, w którym zaapelował do polskiego rządu o wycofanie marcowego wniosku premiera. Co warte podkreślenia Reynders jest wysokim urzędnikiem Komisji Europejskiej - tej samej, z której szefową spotka się we wtorek szef polskiego rządu.

Jak podawał portal tvn24.pl, Szymański odpowiedział na pismo komisarza. W liście cytowanym przez portal tvn24.pl Szymański stwierdził m.in., że zainicjowanie postępowania przed TK "nie zagraża realizacji celów Unii Europejskiej i nie może być postrzegane jako naruszające zasadę lojalnej współpracy". Konrad Szymański dodał także, że postępowanie przed TK to sprawa "czysto wewnętrzna Rzeczypospolitej Polskiej, należąca do strefy jej tożsamości ustrojowej i konstytucyjnej".

Rząd odpisał na list KE ws. wycofania wniosku Morawieckiego do TK