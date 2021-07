Senator KO zapytał MSZ o wydatki w czasie pandemii. Blisko 90 tys. zł na puzzle z obrazem Matejki

Jak wynika z udostępnionych przez MSZ na wniosek senatora KO Krzysztofa Brejzy informacji, resort przeznaczył w lutym tego roku blisko 90 tys. zł na puzzle przedstawiające obraz "Konstytucja 3 maja" Jana Matejki.

W e-mailu przesłanym portalowi Wp.pl MSZ wyjaśnia, że kwota pokrywa nie tylko wydruk puzzli, ale również projekt graficzny i wkładkę informacyjną. Puzzle wyprodukowano w liczbie 4 tys. sztuk. Zostały wydane z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, puzzle mają zostać wykorzystane jako upominki przez placówki dyplomatyczne.

Konkurs MSZ. Szkoła o. Rydzyka i byli współpracownicy ministra

Z kolei 217,6 tys. zł w kwietniu trafiło w ramach konkursu do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu złożonej przez redemptorystę i dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka. To środki na prowadzony przez uczelnię od 2016 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Takich ośrodków w całym kraju jest 16. Szkoła o. Rydzyka jako jedyna w regionie startowała w konkursie MSZ.

"Głównym zadaniem sieci RODM jest animowanie debaty z zakresu problematyki międzynarodowej oraz priorytetów polskiej polityki zagranicznej na poziomie regionalnym, z aktywnym udziałem lokalnych społeczności. Ośrodki współpracują z miejscowymi środowiskami opiniotwórczymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami średnimi i wyższymi oraz samorządami" - informuje resort na swojej stronie internetowej.

We wrześniu ub.r. do Fundacji Instytut Poznański trafiło ok. 203 tys. zł, ta sama kwota została przyznana w kwietniu (fundusze we współpracy z FIP otrzymała również Fundacja św. Benedykta). Pieniądze także przyznano na organizację Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Jak wskazuje Wp.pl, prezesem Fundacji Instytut Poznański jest Jan Zujewicz, były współpracownik wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka i były doradca premiera Mateusza Morawieckiego, a koordynatorem projektów jest Dominik Łagowski, członek gabinetu politycznego MSZ, także były współpracownik wiceszefa resortu.

Z kolei prezesem Fundacji św. Benedykta jest Bogusław Kiernicki, prezes Prawicy Rzeczypospolitej. W 2015 r. kandydował z list PiS do Sejmu.

Fundacje, podobnie jak szkoła o. Rydzyka, jako jedyne z Poznania wnioskowały razem o środki na działalność RODM. - Nie ma tutaj pola na jakiekolwiek nieuczciwe praktyki, a tym bardziej "pozyskiwanie funduszy ze względu na znajomość z wiceministrem MSZ Szymonem Szynkowskim vel Sękiem" - podkreśla Zujewicz w rozmowie z Wp.pl.