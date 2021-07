Krytyka Polskiego Ładu walką ze społeczeństwem? Zaskakujące słowa prezenterki TVP

W niedzielnym "Gościu Wiadomości", emitowanym na antenie TVP1 zaraz po wieczornym głównym programie informacyjnym, Iwona Lewandowska zaprosiła do komentowania bieżących wydarzeń politycznych Tomasza Sakiewicza z "Gazety Polskiej" oraz Miłosza Manasterskiego z Agencji Informacyjnej.

Polski Ład w TVP

Wśród poruszonych w rozmowie tematów pojawił się Polski Ład, kompleksowy program polityczny, którego powstanie w połowie maja zapowiedzieli liderzy Zjednoczonej Prawicy: Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro, a także Mateusz Morawiecki. Premier wśród najważniejszych zmian, jakie chce wcielić w życie PiS, wymienił podniesienie wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 7 proc. PKB, obniżenie podatków dla 18 milionów Polaków, zapewnienie emerytury bez podatku do poziomu 2500 złotych, a także umożliwienie zakupu mieszkania bez wkładu własnego oraz postawienia domu o powierzchni do 70 metrów kwadratowych bez dotychczasowych formalności. Szef rządu zapowiedział również inwestycje, które wygenerują pół miliona nowych miejsc pracy.

Szumne zapowiedzi władzy z rezerwą przyjęła część komentatorów i polityków opozycji, wskazując między innymi na niespełnione dotychczas obietnice, a także krytykując zaproponowane rozwiązania podatkowe, które mogą uderzyć w klasę średnią.

Ze wszystkimi założeniami Polskiego Ładu nie zgadzają się również politycy Porozumienia Jarosława Gowina, czego wyraz dali między innymi w liście, do którego w poniedziałek dotarła Wirtualna Polska.

"Zawarta we wstępnej wersji Polskiego Ładu koncepcja reformy podatkowej wymaga istotnej korekty. W szczególności dotyczy to likwidacji możliwości odpisywania od podatku składki zdrowotnej" - czytamy w stanowisku Zarządu Porozumienia Jarosława Gowina. Wcześniej Gowin kilkukrotnie zapowiadał, że nie zgodzi się na radykalne podwyżki podatków dla przedsiębiorców.

Krytyka Polskiego Ładu walką ze społeczeństwem? Zaskakujące słowa na antenie TVP

Z krytyką poszczególnych założeń Polskiego Ładu nie zgadza się Iwona Lewandowska, jedna z twarzy "Wiadomości" TVP i prowadząca niedzielny program "Gość Wiadomości". Zasugerowała, że może to być "walka ze społeczeństwem", którą prowadzi opozycja.

- Polski Ład to program przełomowy pod wieloma względami. Prace nad tym programem, nad ustawami, które ten program wprowadzą, postępują w imponującym tempie - mówiła w niedzielę prezenterka TVP.

A ze strony opozycji pojawiają się głosy, choć trudno w to uwierzyć, że one rzeczywiście płyną, bo trudno temu programowi cokolwiek zarzucić. Ale pojawiają się takie manipulacje. Na przykład informacja o tym, że program doprowadzi do wzrostu podatków. Czy to jest jeden z tych sposobów nie tylko walki politycznej, ale też walki ze społeczeństwem?

- dziwiła się prezenterka.

To nie pierwszy raz, gdy w programie "Gość Wiadomości" padły kontrowersyjne słowa, które odbiły się echem w przestrzeni publicznej. 9 lipca 2020 roku, trzy dni przed wyborami prezydenckimi, Danuta Holecka zwróciła się do Andrzeja Dudy z zaskakującym pytaniem.

"Panie prezydencie, mamy niecodzienną sytuację w tych wyborach, obaj kandydaci mają bardzo wyrównane wyniki sondaży. Co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał?" - zapytała wówczas prowadząca program.