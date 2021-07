W środę PiS wniósł do Sejmu projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji. Chodzi o art. 35 ustawy o KRRiT, który obecnie zakłada, iż koncesja może być udzielona podmiotowi zagranicznemu, którego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Marek Suski, czyli główny wnioskodawca projektu, powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że celem zmian jest "ochrona polskiego rynku medialnego przed inwestorami z Rosji i innych nieprzyjaznych Polsce państw". W jego opinii zagraniczni inwestorzy, szczególnie spoza Unii Europejskiej, "nie powinni mieć większościowych udziałów w mediach w Polsce".

Poseł PiS zapewnia w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że projekt nie jest kierowany bezpośrednio wobec TVN. – Wielokrotnie spotykałem się, z tym że w TVN mijano się z prawdą. Ta stacja jest mało wiarygodna w przeciwieństwie do TVP i TVN powinien się na niej wzorować - mówił.

Porozumienie Jarosława Gowina przygotowuje poprawki w sprawie tzw. ustawy medialnej - poinformowała Magdalena Sroka, rzeczniczka prasowa partii. Jak dodała, poprawki te nie uderzą w sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone.

"Wzorując się na ustawie covidowej dotyczącej przepisów antyprzejęciowych, z których wyłączone są kraje: UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i OECD. Wykluczy to możliwość przejęcia mediów przez Rosję, Chiny i kraje arabskie. Poprawki nie uderzą jednak w naszego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone, przed którymi nie musimy się bronić i z którymi chcemy nadal budować przyjacielskie relacje" - napisała na Twitterze rzeczniczka Porozumienia.