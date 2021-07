"Lex TVN". Szef KRRiT w wywiadzie dla Reutersa: TVN24 łamie zasady własności firm medialnych

Witold Kołodziejski, od 2016 r. szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji oraz polityk PiS-u, udzielił wywiadu agencji Reuters. Kołodziejski skomentował tzw. lex TVN, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji zgłoszoną przez grupę posłów partii rządzącej. Politycy opozycji wskazują, że celem nowelizacji jest bezpośrednie uderzenie w stację TVN.

"Lex TVN". Szef KRRiT: Dotychczasowa praktyka była zbyt pobłażliwa

Od 2015 r. TVN jest kontrolowany przez amerykańską spółkę Discovery. Firma nie jest jednak bezpośrednim właścicielem TVN-u, swoje uprawnienia sprawuje za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Holandii - Polish Television Holding. Według Witolda Kołodziejskiego TVN łamie w ten sposób zasady zagranicznej własności firm medialnych. Szef KRRiT wskazał na art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji, który zakazuje firmom spoza Unii Europejskiej posiadania ponad 49 proc. udziałów w polskich spółkach medialnych.

Poseł Suski: TVN powinien wzorować się na Telewizji Polskiej

Szef KRRiT podkreślił, że dotychczasowa praktyka stosowania zasad związanych z własnością mediów była zbyt pobłażliwa i stwarzała zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, gdyby obce mocarstwa, takie jak Rosja czy Chiny, chciały kupić aktywa w Polsce.

Kołodziejski zaznaczył, że pięcioosobowa KRRiT - gdzie do odnowienia koncesji TVN24 na kolejne 10 lat potrzebna jest większość co najmniej 4:1 - jest podzielona w tej sprawie, a wstępne głosowania nie są rozstrzygające. Koncesja TVN24 traci ważność we wrześniu 2021 r.

Dodał, że rada ponownie przyjrzy się strukturze własnościowej TVN po zakończeniu fuzji pomiędzy Discovery i grupą WarnerMedia należącą do AT&T, o której pisaliśmy pod tym LINKIEM. - Nie chodzi tylko o TVN24. Sprawy, które analizujemy, dotyczą całej struktury firmy. To poważniejsza sprawa. Moim zdaniem tutaj potrzebne jest rozwiązanie prawne - dodał.



Szef KRRiT zaprzeczył, aby w sprawie występowały polityczne naciski.

PiS z propozycją zmiany ustawy o radiofonii i telewizji

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę posłów PiS ma w zamyśle uniemożliwić "przejęcie kontroli nad nadawcami RTV przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym podmioty z państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa".

Zmiana dotyczy art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji, który obecnie zakłada, że koncesja może być udzielona podmiotowi zagranicznemu, którego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).



Do przepisu ma zostać dodany warunek, według którego koncesja może zostać udzielona podmiotom zagranicznym, których siedziba znajduje się na terenie EOG, ale gdy nie są one zależne (np. poprzez powiązania kapitałowe) od innego podmiotu z siedzibą poza EOG.

"Lex TVN". Porozumienie Gowina przygotowuje poprawki do ustawy

TVN odpowiada na nowelizację PiS. "Nie ugniemy się"

Zarząd TVN wydał oświadczenie ws. projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. W komunikacie można przeczytać, że "pod pozorem walki z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów". "W nocy przedstawiono projekt ustawy, którym usiłuje nam się zamknąć usta, a widzów pozbawić prawa do wyboru. […] Nie ugniemy się pod żadnymi naciskami i pozostaniemy niezależni, działając w imieniu naszych widzów" - czytamy.

"Dla TVN najważniejsi są widzowie i ich prawo do rzetelnej, sprawdzonej informacji. To w ich imieniu nasi dziennikarze zadają pytania i od ponad 20 lat patrzą na ręce każdej władzy" - podkreślił zarząd TVN.

Głos w sprawie zabrał również Bix Aliu, chargé d'Affaires ambasady USA w Rzeczypospolitej Polskiej. "USA z rosnącym niepokojem obserwują procedurę związaną z koncesją TVN oraz nowy projekt zmian ustawy medialnej. TVN od ponad 20 lat jest istotną częścią polskiego krajobrazu medialnego. Wolna prasa ma kluczowe znaczenie dla demokracji" - napisał na Twitterze.