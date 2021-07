Girzyński: Suski to człowiek skrajnie lojalny wobec Kaczyńskiego, bez zgody by nic nie zrobił

W środę wieczorem na stronie Sejmu pojawił się projekt ustawy dotyczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji złożony przez PiS na czele z Markiem Suskim. Chodzi o art. 35 ustawy o KRRiT, który obecnie zakłada, iż koncesja może być udzielona podmiotowi zagranicznemu, którego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Grupa posłów PiS chce dodać do tego pewien "warunek".

"Przewidziano, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w projekcie.

Marek Suski jest "skrajnie lojalny" wobec Jarosława Kaczyńskiego

Na antenie TVN24 na temat projektu ustawy medialnej mówił Zbigniew Girzyński, który w czerwcu opuścił Prawo i Sprawiedliwość. - Myślę, że w dużej mierze to przede wszystkim taka wrzutka medialna na potrzeby dwóch obszarów. Dla tej ustawy to trzeba wyraźnie powiedzieć, nie ma większości w obrębie samego obozu Zjednoczonej Prawicy, a to oznacza, że ona po prostu nie wejdzie w życie - powiedział polityk.

Jak dodał, projekt ten ma odwrócić uwagę od tego, że "jest także spór o wiele ważniejszy w obrębie koalicji dotyczący Nowego Ładu". - Część środowiska, zwłaszcza zdaje się pan wicepremier Gowin, nie bardzo chce się zgodzić na niektóre przynajmniej podwyżki podatków, w związku z tym daje się mu pewną transakcję na tacy. To znaczy - my zgłaszamy także ustawę medialną, z którą się nie zgadzasz, żebyś mógł z honorem poprzeć coś, co też nie było do tej pory przez ciebie lubiane, ale dzięki temu pokażesz, że wygrałeś coś innego - wyjaśnił na antenie TVN24 Girzyński.

Poseł stwierdził również, że na złożenie tak ważnego projektu musiał zgodzić się Jarosław Kaczyński. - Twierdzenie, czy sądzenie, że Marek Suski jest błędnym rycerzem, który znalazł gdzieś lub napisał z kimś projekt ustawy i nie uzgodnił tego z Jarosławem Kaczyńskim, byłoby zresztą, biorąc pod uwagę lojalność tego polityka w stosunku do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pewnego rodzaju brakiem szacunku w stosunku do pana Marka Suskiego - powiedział, dodając, że Suski to człowiek "skrajnie lojalny" wobec prezesa PiS.

