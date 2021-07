Patryk Jaki opisał całą sytuację na Twitterze. W serii sobotnich wpisów polityk wyjaśnia, że jego konto zostało zablokowane na TikToku, bo mówił o dwóch płciach.

Patryk Jaki: Jeśli TikTok się nie ogarnie to skieruje sprawę na ścieżkę prawną

"TikTok usuwa mi filmy i blokuje konto ze względu na słowa o tym, że są dwie płci biologiczne. Wg. nich to 'mowa nienawiści'. Pewnie dali lewackiemu gówniarstwu uprawnienia do cenzury" - napisał Patryk Jaki.

Dalej polityk pisze, że polskie prawo i konstytucja broni prawa do wolności wypowiedzi. "Więc jeśli TikTok się nie ogarnie to skieruje sprawę na ścieżkę prawną" - ostrzegł eurodeputowany. W dalszym komentarzu zamieścił też link do wideo na YouTube do wywiadu, którego udzielił TVP Info, co miało być rzekomo powodem blokady.

Na tym jednak nie koniec. Były wiceminister sprawiedliwości zaczepił też szefową TikToka na Polskę. "Jeśli się nie mylę to chyba Pani za to odpowiada. Czy Pani wie o tym i zezwala na łamanie polskiego prawa?" - napisał Patryk Jaki. Oznaczona we wpisie kobieta nie odniosła się na razie to tego twitta.

Patryk Jaki nie chciał odpowiadać na pytania o Obajtka. "Atakujecie mnie"

- W tej chwili w Parlamencie Europejskim toczy się dyskusja, że Węgry przyjęły prawo, które mówi o tym, że płeć jest tylko biologiczna - co znaczy, że można być tylko kobietą lub mężczyzną. Natomiast większa część parlamentu uważa, że nie ma wcale dwóch płci, tylko jest ich 256-ileś płci i, że płeć to nie jest wybór biologiczny, tylko jest to wytwór kulturowy, tak jak pisała to w ich takiej "lewicowej biblii" Judith Butler, że płeć się odgrywa, że ona jest performatywna - mówił w wywiadzie dla Telewizji Polskiej Patryk Jaki.

Dalej Patryk Jaki mówi, że działania partii lewicowych w Parlamencie Europejskim to de facto "walka z wolnością". - Jestem przekonany, że PE wbrew nauce i biologii przegłosuje, że jest 256-ileś tam płci, a jak ktoś tak nie uważa, to powinien być ukarany - dodaje na końcu nagrania polityk.

