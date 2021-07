Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, skierowany do Sejmu przez posłów PiS, zakłada, że koncesję na nadawanie będą mogły uzyskać podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod warunkiem, że nie będą zależne od innych podmiotów spoza EOG. Obszar ten obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Poseł PiS Marek Suski podczas Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" w Sulejowie mówił, że problemem dla projektu, który może uderzyć w TVN, może być sejmowa arytmetyka.

- Pewnie nie wycofamy się pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. Jeżeli nie będzie można przeprowadzić tej ustawy, to tylko dlatego, że nie będzie większości w Sejmie. My interesy polskie chronimy, mimo że przyjaźnimy się ze Stanami Zjednoczonymi i bierzemy pod uwagę, że to jest najsilniejsze państwo na świecie, ale mimo wszystko jeszcze amerykańskie prawa w Polsce nie obowiązują - powiedział polityk.

Suski wezwał też obecnych na Zjeździe Klubów "Gazety Polskiej" do zorganizowania manifestacji poparcia dla projektu ustawy. Zasugerował przeprowadzenie takiej demonstracji pod siedzibą TVN lub pod biurami poselskimi posłów niepopierających zmian.

Według posła Suskiego, który jest przedstawicielem wnioskodawców projektu, taka demonstracja mogłaby wpłynąć na - jak się wyraził - "chwiejnych ludzi".

- To może rzeczywiście nam tutaj pomóc. Jeśli się uda tę ustawę przeprowadzić i jakaś część tych udziałów zostanie być może wykupiona też przez polskich biznesmenów, i będziemy mieli jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w tej telewizji, to na pewno nie będzie tak jak z Polską Press, że można to było odkupić. Ale rzeczywiście kolejne kroki w tym kierunku będą robione - mówił poseł PiS.

Marek Suski ocenił, że w Polsce brakuje równowagi medialnej. Jak dodał, projekt ustawy medialnej ma chronić "przed ewentualnością wejścia do Polski na przykład Russia Today". Chargé d'affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu napisał w czwartek, że USA "z rosnącym niepokojem obserwują procedurę związaną z koncesją TVN oraz nowy projekt zmian ustawy medialnej".

