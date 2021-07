W środę wieczorem na stronie Sejmu pojawił się projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji złożony przez grupę posłów PiS, w tym posła Marka Suskiego, przewodniczącego rady programowej Polskiego Radia. Projekt, jak wskazują parlamentarzyści, ma zapobiec "możliwości przejęcia kontroli nad nadawcami rtv przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym podmioty z państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa".

W praktyce koncesja na nadawanie nie mogłaby zostać przyznana podmiotowi, który jest zależny np. od spółki, której siedziba znajduje się w kraju niebędącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przykładem takiego nadawcy jest TVN S.A. Właścicielem TVN24 jest zarejestrowana w Holandii spółka Polish Television Holding, będąca z kolei własnością amerykańskiego koncernu Discovery.

Girzyński o nowelizacji: To medialna wrzutka

Do projektu odniósł się w piątek w Polsat News poseł koła Polskie Sprawy, były członek klubu PiS Zbigniew Girzyński.

- Oczywiście, że tego nie poprzemy. To burzy coś, co jest fundamentem wolnego rynku, bo wprowadzanie jakichś dodatkowych koncesji jest sprzeczne z zasadami wolnego rynku. Wszyscy wiedzą, że ta ustawa nie przejdzie, że nie ma co do niej zgody nawet w obrębie obozu Zjednoczonej Prawicy - zapowiedział.

- To jest wrzutka medialna mająca odwrócić uwagę od tego, że gdzieś tam na boku toczą się ważne rozmowy jeśli chodzi o politykę Nowego Ładu, że do tego nie ma zgody, że trudno jest to przeforsować, w związku z tym wrzuca się coś dodatkowego, tak, że będzie można tym "zahandlować" - ocenił parlamentarzysta.

Jak dodał Girzyński, "powie się Jarosławowi Gowinowi: "słuchaj, dostaniesz sukces. Nie będziemy przeprowadzali tej ustawy o mediach, ale w zamian za to poprzyj te rozwiązania z Nowego Ładu".". - Po to jest to wrzucone - zaznaczył.

- Ten projekt nie wejdzie w życie. Finalnie nie ma to kompletnie znaczenia, bo ten projekt nigdy nie przejdzie przez prace w parlamencie albo utknie w komisji, albo zostanie odrzucony. Znając życie, pewnie utknie w komisji - skomentował poseł klubu Polskie Sprawy.