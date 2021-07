Najnowszy sondaż parlamentarny. Czy "efekt Tuska" działa?

W sobotę 3 lipca odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, na której Donald Tusk oficjalnie ogłosił swój powrót do polskiej polityki i przejął obowiązki przewodniczącego PO. W dniach 5-7 lipca pracownia United Surveys przeprowadziła sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski, w którym zapytała respondentów o to, na kogo oddaliby głos, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę.

REKLAMA

Nowy sondaż parlamentarny. Zmiana układu sił na podium

Pozycję sondażowego lidera niezmiennie zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które skłonnych byłoby oddać głos 35,2 proc. wyborców. Tym samym partia zaliczyła wzrost poparcia o jeden punkt procentowy względem ostatniego badania z 21 czerwca.

Drugie miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska, na którą swój głos oddałoby 21,3 proc. badanych, aż o 6,6 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Równocześnie o 2,5 punktu proc. spadło poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni, która z wynikiem 16,5 proc. spadła na trzecie miejsce na podium.

Do Sejmu dostałyby się również Lewica z poparciem 7,8 proc, która zanotowała spadek poparcia o 2,6 punktu proc. oraz Konfederacja, mogąca liczyć na 5,6 proc. poparcia, o 1,5 pkt proc. mniej niż 21 czerwca. Na progu wyborczym z poparciem na poziomie 5,1 proc. balansuje PSL-Koalicja Polska, która od ostatniego badania straciła 0,2 pkt proc.

Grono osób niezdecydowanych zmniejszyło się o jeden punkt procentowy względem sondażu z 21 czerwca. Obecnie 8,5 proc. badanych nie jest w stanie wskazać, na kogo oddałoby swój głos.

Zobacz wideo Tusk: Nikt nikomu nie zabierze 500+

Czy Donald Tusk odbierze władzę PiS-owi? Ankietowani sceptyczni

W sondażu United Surveys ankietowani zostali zapytani również o to, czy powrót Donalda Tuska na fotel lidera Platformy Obywatelskiej może doprowadzić do odebrania władzy Prawu i Sprawiedliwości. 47 proc. badanych uznało, że jest to niemożliwe. Odmiennego zdania było 40 proc. ankietowanych, a 13 proc. nie miało w tej sprawie opinii.

Równocześnie ponad połowa badanych zadeklarowała, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wzięłaby w nich udział. 45,9 proc. zdecydowanie tak, a 4,3 proc. raczej tak.

29,1 proc. ankietowanych zdecydowanie odrzuciło możliwość wybrania się na wybory, z kolei 18,9 proc. Polaków raczej nie oddałoby swojego głosu. 1,8 proc. nie potrafiło odpowiedzieć, czy zamierza wziąć udział w głosowaniu.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.