Posłowie pokazali, że sejm się sypie. Deszcz pada na głowę, mrówki na mównicy

To nie pierwszy raz, kiedy przedstawiciele Konfederacji informują za pośrednictwem mediów społecznościowych o kondycji Sejmu. Tym razem okazało się, że w budynku są nieproszeni goście.

REKLAMA

Zobacz wideo Braun wykluczony z obrad Sejmu. Nie chciał założyć maseczki

Artur Dziambor: Kto głosował na mrówki?

- No i popatrzcie, mróweczki w Sejmie się zalęgły. Dopiero co był deszczyk, a teraz mamy mrówki - mówił na opublikowanym w czwartek na Twitterze nagraniu Artur Dziambor z Konfederacji. Na filmie widać, jak kilka mrówek porusza się po pulpicie.

Jaki skomentował powrót Tuska. Wspomniał m.in. o "opcji proniemieckiej"

"Mrówki w Sejmie. Kto na nie głosował?" - podpisano filmik. "Tak się kończy podjadanie w ławie sejmowej" - w ten sposób jedna z osób skomentowała opublikowane nagranie.

Sejm. Dach przecieka nad posłami Konfederacji. "Czy to przypadek?"

Mrówki to nie jedyny problem, z jakim borykają się posłowie. "W Sali Plenarnej kancelarii Sejmu przecieka dach. Akurat nad miejscami Konfederacji. Przypadek?" - napisał w kwietniu na Twitterze Jakub Kulesza, poseł Konfederacji, udostępniając filmik, na którym widać, jak na jego dłoń kapie woda. "Taki cyrk tu mamy" - kwituje poseł na nagraniu.

"Nie ma przypadków, są tylko znaki", "Panie Kulesza. Cyrk to nam fundujecie każdego dnia", "To nie może być przypadek. Niezbędne będzie powołanie jakiejś komisji", "Już niebo płacze nad tymi obostrzeniami" - to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod opublikowanym przez Kuleszę filmikiem. Udostępnił go 14 kwietnia, kiedy posłowie po raz kolejny mieli spróbować wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Doradca premiera: Będą kolejne lockdowny. Poprzednie były skuteczne

Podobną uwagę wygłosił w Sejmie w kwietniu cytowany przez polsatnews.plGrzegorz Braun, poseł tej samej partii. - Czy to przypadek, że akurat nad posłami Konfederacji przecieka dach i zlatuje na nas woda? - pytał.