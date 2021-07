Marcin Wiącek wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Poparło go 380 posłów

W popołudniowym głosowaniu Marcina Wiącka poparło 380 posłów. Przeciwko jego kandydaturze na Rzecznika Praw Obywatelskich były 3 osoby. 43 posłów wstrzymało się.

Zobacz wideo Brejza: Prof. Wiącek nie jest ultrafanatykiem odchylonym na linii poglądów politycznych

Wstrzymało się 40 posłów z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko była jedna posłanka PiS. Także przeciwko kandydaturze Wiącka zagłosowali dwaj posłowie Konfederacji. Trzech członków tego klubu wstrzymało się.

Kandydaturę Marcina Wiącka przed głosowaniem przedstawił Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL. - Jest prawnikiem z ogromnym doświadczeniem, spełnia wszystkie wymogi ustawowe - przekonywał.

Robert Kropiwnicki stwierdził, że cieszy się, iż "kandydatura prof. Wiącka zyskała szerokie poparcie". - To jest ważna chwila - powiedział przed głosowaniem poseł KO.

- Mam takie poczucie, że uczestniczymy po raz szósty w "Dniu świstaka", uczestniczymy w szóstym podejściu do wybory RPO, ale mam nadzieję, że to będzie ostatnie głosowanie - mówił z kolei Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

Marcin Wiącek wybrany przez Sejm na RPO. Teraz zdecyduje Senat

Marcin Wiącek już raz był kandydatem opozycji oraz Porozumienia Jarosława Gowina na Rzecznika Praw Obywatelskich. W głosowaniu na posiedzeniu Sejmu 15 czerwca przegrał z kandydatką PiS, senator niezależną Lidią Staroń. Tym razem jego kandydaturę poparła większość klubów parlamentarnych.

- Jestem pełen uznania dla posłów, że byli w stanie porozumieć się ponad podziałami i zagwarantować ciągłość ochrony i wolności praw człowieka w Polsce i ciągłość działania konstytucyjnego organu państwa - powiedział tuż przed głosowaniem Wiącek.

To szósta i ostatnia szansa na wybranie RPO, nim na skutek decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej RPO Adam Bodnar przestanie pełnić funkcję w związku z brakiem nowego rzecznika po upływie jego kadencji.

By Wiącek objął urząd, decyzję Sejmu musi zatwierdzić Senat.

Kim jest Marcin Wiącek?

Kandydat na Rzecznika Prawo Obywatelskich na co dzień kieruje Zakładem Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również autorem przeszło setki publikacji i współautorem komentarza do Konstytucji. Zajmował się kwestiami związanymi z sądownictwem. Jego doktorat był zatytułowany: "Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego (art. 193 Konstytucji) w świetle orzecznictwa TK".

Przez wiele lat Marcin Wiącek pracował w Trybunale Konstytucyjnym, obecnie działa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.