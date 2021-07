W poniedziałek przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zawiesił w prawach członka partii radnych Sejmiku Województwa Śląskiego: Gabrielę Łacną i Rafała Porca oraz przewodniczącego Śląskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy i europosła Marka Balta.

REKLAMA

"Od pewnego czasu dwoje radnych Nowej Lewicy głosowało w sprawach zasadniczych dla Sejmiku ręka w rękę z PiS" - przekazał Artur Jaskulski, rzecznik prasowy Nowej Lewicy i dodał, że w tej sprawie odbyły się rozmowy z Porcem i Baltem.

Czarzasty zawiesił dwoje radnych i europosła w prawach członka partii

"Mimo to podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni Nowej Lewicy zagłosowali za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania władzom województwa, które tworzą samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości" - poinformował, podkreślając, że głosowanie za wotum zaufania dla władzy ma charakter "czysto polityczny".

Zobacz wideo Śmiszek: Prowadzicie systemową politykę dyskryminacji i pogardy wobec osób LGBT

"Potrzebujemy mądrego, wyważonego przywództwa"

Grupa parlamentarzystów Nowej Lewicy we wtorkowym piśmie zwróciła się do Czarzastego o zwołanie Zarządu Krajowego partii nie później niż do 10 lipca.

"Ze zdumieniem przyjęliśmy Twoją decyzję o zawieszeniu w prawach członka partii przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Nowej Lewicy na Śląsku, Marka Balta, posła do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze większe zdumienie budzi powód, dla którego podjąłeś tę decyzję. Jest nim rzekoma odpowiedzialność Marka Balta za współpracę z PiS" - czytamy.

"Taki zarzut, sformułowany przez architekta negocjacji z PiS w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, zawiera w sobie potężny ładunek komiczny". Ale żarty na bok; chodzi o poważną decyzję skutkującą gwałtownym wzrostem napięcia wewnątrz naszej partii i klubu" - dodali parlamentarzyści.

"Nie potrzebujemy kłótni: potrzebujemy mądrego, wyważonego przywództwa, by sprawnie i zgodnie ze statutem sfinalizować proces połączenia byłej Wiosny i Nowej Lewicy (...). Zamiast dolewania oliwy do ognia proponujemy szczerą rozmowę i wspólne działanie" - zaznaczyli.

Pod listem podpisało się kilkunastu parlamentarzystów Lewicy, m.in. Andrzej Rozenek, Joanna Senyszyn, Tomasz Trela, Robert Kwiatkowski i Katarzyna Kretkowska.