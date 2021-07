Nowy sondaż: Koalicja Obywatelska wyprzedza Polskę 2050 Szymona Hołowni

Sondaż poparcia przeprowadzony został we wtorek 6 lipca na grupie 1100 osób. Badanie przeprowadzone przez IBRiS metodą CATI (telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo) zlecone zostało przez "Wydarzenia" Polsatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński "reaguje" na nepotyzm w PiS. Tusk: Jesteśmy świadkami albo skrajnej nieudolności, albo jawnego szyderstwa

Sondaż. Wyborcy opowiadają się za wspólną listą ugrupowań opozycyjnych

Ankietowani zostali zapytani o to, czy gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to czy wzięliby w nich udział. Chęć do udziału w głosowaniu zgłosiło 44,5 proc. respondentów (32,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 11,9 proc. odpowiedź "raczej tak"). W porównaniu do czerwcowego sondażu jest to wzrost o 1,8 pkt proc. Do wyborów nie chce iść 42,3 proc. badanych (25,6 proc. zdecydowanie nie, a 16,7 proc. raczej nie). Niezdecydowanych było 13,2 proc. ankietowanych.

"Święta trójca" króluje w "Wiadomościach" TVP. "Wzmożenie propagandowe"

Z sondażu IBRiS wynika również, że Zjednoczona Prawica (wspólny blok PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski) zdobyłaby 34 proc. głosów. Na drugim miejscu, z 20 proc. poparciem, plasuje się Koalicja Obywatelska, co stanowi wzrost o 3,1 pkt proc. KO wyprzedza więc dotychczasowego wicelidera, Polskę 2050 Szymona Hołowni, na którą chce głosować 15,5 proc. badanych (spadek o 1,6 pkt proc.). 44,6 proc. respondentów jest zdania, że opozycja powinna utworzyć wspólną listę w wyborach.

Dalsze miejsca zajmują: Lewica (8,2 proc.), Konfederacja (7 proc.) i PSL-Koalicja Polska (5,3 proc.). Każde z tych ugrupowań straciło w porównaniu do czerwcowego sondażu od 1,1 do 1,4 pkt proc. Niezdecydowanych jest 9,9 proc. respondentów.

Gdyby Zjednoczona Prawica nie tworzyła jednej listy, to poparcie przedstawiałoby się następująco: PiS (29,5 proc.), KO (18,9 proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (15,3 proc.), Lewica (8,2 proc.), Konfederacja (7,8 proc.), PSL-Koalicja Polska (5,3 proc.), Partia Republikańska Adama Bielana (1,5 proc.), Porozumienie Jarosława Gowina (1,2 proc.) i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry (0,9 proc.).

Powrót Donalda Tuska do polskiej polityki ma wpływ na sondaże?

Sondaż przeprowadzony w dniach 2-5 lipca na próbie 1000 osób pokazał, że Zjednoczona Prawica może liczyć na 29-proc. poparcie (taki sam wynik jak w marcu tego roku). Z kolei Koalicja Obywatelska zdobyła 23 proc. głosów i drugie miejsce. Tuż za nią uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni z 17 proc. poparciem. "Badanie zostało przeprowadzone w pierwszych dniach po powrocie Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej, na razie więc trudno powiedzieć, jaki wpływ na notowania może mieć były premier" - pisali w komentarzu dziennikarze RMF FM.

Janusz Korwin-Mikke ukarany za wpis o ofiarach pedofilii