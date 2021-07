- Prawo i Sprawiedliwość odzyskało sejmową większość. Poseł Arkadiusz Czartoryski wraca do Klubu Parlamentarnego PiS - poinformował w oświadczeniu Jarosław Kaczyński. - Cieszę się, że postanowił wrócić do Zjednoczonej Prawicy. Chciałem też powitać pana posła w naszych szeregach, w szeregach Republikanów. Zrobimy wszystko, żeby zapewnić Zjednoczonej Prawicy, rządowi premiera Mateusza Morawieckiego jak najbardziej stabilną większość - dodał z kolei Adam Bielan.

Później swoją decyzję o powrocie do klubu PiS i partii Republikanów uzasadniał sam zainteresowany. Czartoryski przyznał, że w ostatnich dniach "polityka jest niezwykle dynamiczna", a on sam "nie jest samotną wyspą" i nie może abstrahować od tego, co się dzieje. Mówił m.in. o powrocie Donalda Tuska czy przyszłości Ostrołęki.

- Nie mogę pominąć, tego co się dzieje, tego że w sposób niedemokratyczny, medialny mamy nowego przywódcę opozycji. Że pan Donald Tusk w taki sposób chce ogarnąć całą opozycję. Nie zgadzam się z takim traktowaniem polskiej polityki - mówił poseł. Czartoryski dodał, że "pamięta rządy Donalda Tuska, Platformy i one całkowicie odcinały małe miejscowości." Dalej podziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że obiecał przyjechać do Ostrołęki oraz przekonywał, że tylko PiS i Polski Ład gwarantują rozwój małych miejscowości.

12 dni temu opuścił PiS. Czartoryski mówił wtedy o odejściu od ideałów i "zarządzaniu przez zastraszanie"

Pod koniec czerwca Arkadiusz Czartoryski wraz ze Zbigniewem Girzyńskim i Małgorzatą Janowską opuścił klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie założyli koło parlamentarne pod nazwą Wybór Polska. Swoje odejście Czartoryski uzasadniał m.in. w rozmowie z "Tygodnikiem Ostrołęckim".

- Zdecydowały dwie sprawy. Po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość odeszło od ideałów. Na nas głosowali mali przedsiębiorcy, często właściciele jednoosobowych firm, oni najmocniej odczuwają skutki pandemii, a PiS zajmuje się dziś tylko największymi koncernami. Dla tych najmniejszych idą kolejne podwyżki podatków. Ja się na to nie mogę zgodzić. Ideowo nie ma na to mojej zgody - twierdził Arkadiusz Czartoryski.

- Nasza dotychczasowa komunikacja z klubem PiS polegała na wymianie esemesów i komunikatach, że obowiązuje żelazna dyscyplina obecności i głosowań. I kropka, żadnej innej komunikacji nie było, a sprawy są poważne - mówił z kolei w wywiadzie dla portalu DoRzeczy.pl. Polityk dodał, że "partia opuściła ich znacznie wcześniej, niż oni partię". - Panuje tam zarządzanie poprzez zastraszanie i wczorajsza wypowiedź pani Czerwińskiej jest tego dowodem, bo posłowie usłyszeli: "Spróbuj się wychylić, to wpadnie do ciebie CBA". To jest sytuacja, w której nie da się normalnie funkcjonować - przekonywał zdecydowanie polityk.

Czartoryski 11 dni temu mówił, że nie interesuje się tym, że Zjednoczona Prawica straciła większość w Sejmie, ponieważ jego odejście nie wynika z podbijania "bębenka w negocjacjach z PiS", ale jego celem było stworzenie "nowej formacji" z propozycjami centroprawicowymi. - Nie patrzymy więc na arytmetykę, bo te matematyczne przeliczenia wcale nie układają się potem w Sejmie - twierdził polityk.

Poseł z zawodu jest historykiem, a tytuł magistra otrzymał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był wybierany na posła na V, VI, VII i VIII kadencję Sejmu. W ostatnich wyborach parlamentarnych otrzymał ponad 22 tys. głosów.