Jarosław Kaczyński: PiS odzyskało większość. Poseł Arkadiusz Czartoryski wraca do klubu

Jak na wstępie powiedział Jarosław Kaczyński, klub PiS odzyskał większość w Sejmie. - Pan poseł Czartoryski wraca do naszego klubu. Był rzeczywiście przedmiotem działań, które według mojego rozeznania - ja oczywiście podlegam takim samym ograniczeniom, wynikającym z przepisów, jak wszyscy inni obywatele, więc to rozeznanie jest częściowe - to wszystko, co czyniono w tej sprawie było bezpodstawne. Zakończyło się stwierdzeniem braku czynów, które mogłyby uchodzić za nie tylko karygodne, ale też naganne moralnie - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński przeprosił Arkadiusza Czartoryskiego

- Chociaż nie było tu moich decyzji, jako szef partii i wicepremier ds. bezpieczeństwa chciałem powiedzieć o tym i nawet przeprosić publicznie pana posła, bo sprawy rzeczywiście długo się ciągnęły, poszły zbyt daleko. Są jednocześnie dowodem na to, że u nas nie ma zasady, która jest u naszych przeciwników - że, jeśli ktoś jest od nas, to nie ma żadnego problemu, każdy jest niewinny. Ale tutaj przesadzono i to mocno - dodał prezes PiS.

Po Jarosławie Kaczyńskim głos zabrał Adam Bielan. - Są różne odejścia z naszego obozu. Są politycy, którzy, odchodząc ze Zjednoczonej Prawicy, przechodzą na drugą stronę tego głębokiego sporu politycznego. Z ultraprawicowców, stawali się ultralewicowi, obserwujemy to również dzisiaj - mówił Bielan. - Ale są inne odejścia, wynikające z pewnych sporów personalnych, różnic merytorycznych i w takich wypadkach warto rozmawiać. Bardzo dziękuję panu prezesowi Kaczyńskiemu i premierowi Morawieckiemu, że na takie rozmowy są otwarci i cieszę się, że pan poseł Czartoryski nie chciał przejść na drugą stronę - dodał europoseł.

Czartoryski wrócił do klubu PiS. Mówi o Donaldzie Tusku

Arkadiusz Czartoryski ocenił, że "w ostatnich dniach polityka jest niezwykle dynamiczna". - Nikt nie jest samotną wyspą, również ja, i nie może abstrahować od tego, co dzieje się w ostatnich dniach. Jeżeli chodzi o moje wyjście z klubu Prawa i Sprawiedliwość i z partii, nie mogę pominąć tego, co teraz się dzieje - powiedział poseł. Polityk odniósł się do objęcia przez Donalda Tuska sterów Platformy Obywatelskiej. - Nie mogę od odpowiedzi na to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, uciec. Nie zgadzam się z takim traktowaniem polskiej polityki - dodał.

Odejście posłów z klubu PiS

25 czerwca troje posłów - Małgorzata Janowska, Arkadiusz Czartoryski i Zbigniew Girzyński - opuściło klub Prawa i Sprawiedliwości. Politycy poinformowali o utworzeniu koła "Wybór Polska".

Posłowie tłumaczyli podczas konferencji, że powodem ich decyzji są "ostatnie decyzje rządu dotyczące między innymi sytuacji drobnych przedsiębiorców po pandemii oraz podejście do kwestii górnictwa". Odnosząc się do tych zarzutów, rzeczniczka PiS Anita Czerwińska powiedziała, że "są one tylko pretekstem, bo rzeczywisty powód odejścia jest inny". Posłanka wskazała na postępowania, które mogą mieć związek z decyzją Zbigniewa Girzyńskiego i Arkadiusza Czartoryskiego. - Nie znamy szczegółów tych postępowań, natomiast ta nagła reakcja - jesteśmy pewni - ma z tym związek. Jeśli chodzi o poseł Janowską wydaje się, że doszło tutaj do nieporozumienia i będziemy starali się to wyjaśniać - powiedziała.

Rzeczniczka PiS-u mówiła, że "w przypadku posła Girzyńskiego chodzi o wydarzenia w biurze Adama Hofmana". Wypowiadając się o pośle Czartoryskim, Anita Czerwińska powiedziała, że "tutaj też toczy się sprawa".