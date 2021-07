Większość widzów TVN wierzy w sukces PO na czele z Tuskiem. Przeciwnego zdania są widzowie TVP

Według najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, 40 proc. respondentów uważa, że Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele odbierze władzę Prawu i Sprawiedliwości. Przeciwnego zdania jest 47 proc. z ankietowanych. 13 proc. nie ma zdania.

Zaledwie 7 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy twierdzi natomiast, że PO pod rządami Tuska może odebrać władzę PiS-owi. Zdecydowana większość, bo 83 proc., uważa, że tak się nie stanie. Z kolei 63 proc. wyborców opozycji jest zdania, że Tusk pomoże odsunąć partię Jarosława Kaczyńskiego od władzy.

Co myślą widzowie serwisów informacyjnych?

Badanie pokazuje również, że 52 proc. respondentów, którzy informacje czerpią z "Faktów" TVN i TVN24, wierzy, że Donald Tusk poprowadzi PO do zwycięstwa nad PiS. Wśród widzów "Wiadomości" TVP w sukces nowego lidera partii wierzy zaledwie 29 proc.

Natomiast spośród osób, które oglądają "Wydarzenia" Polsatu 41 proc. uważa, że PO z Tuskiem zwycięży nad partią Kaczyńskiego. Sceptycznych wobec tego jest 47 proc. osób.

Zobacz wideo Donald Tusk o Trzaskowskim: Trochę zazdroszczę. Moim priorytetem są wygrane wybory

Donald Tusk: Nie wygra ten, kto nie wierzy w sens własnego istnienia

W sobotę podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ogłosił, że "wraca na sto procent" do polskiej polityki. - Najważniejsze jest odzyskanie wiary w sprawczość i możliwość wygranej. Nie wygra ten, kto nie wierzy w sens własnego istnienia - stwierdził.

- Od wielu lat kładę się spać i budzę się rano z myślą o Polsce. Europa jakoś sobie radzi. I powiem dość brutalnie. Nie przyzwyczaiłem się jeszcze do tego, co się w Polsce dzieje - mówił Tusk. - Dzisiaj zło rządzi w Polsce. Wychodzimy na pole, żeby się bić z tym złem. To jest wystarczający powód i nie wymaga żadnego uzasadnienia - mówił były premier. Jak sam przyznał, "dostaje furii", gdy słyszy słowa, że "może PiS jest zły, ale...".

Po ogłoszonej przez Borysa Budkę rezygnacji z funkcji przewodniczącego PO, nowym liderem partii został właśnie Donald Tusk.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 5 lipca 2021 roku metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.