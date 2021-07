Martynowski z PiS o żonie Sobolewskiego: Rezygnacja z rad nadzorczych to kpina z wyborców

We wtorek Marek Martynowski poinformował, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego klubu senackiego Prawa i Sprawiedliwości. Jak poinformował, powodem jest wybór na sekretarza Krzysztofa Sobolewskiego. - Uważam, że odrobina honoru nakazywałaby nieprzyjęcie tej funkcji - powiedział Martynowski, dodając, że Sobolewski jest "twarzą nepotyzmu".

- Przecież wszyscy wiemy, że jego żona pracuje w Orlenie jako dyrektorka, wcześniej miała trzy rady nadzorcze, wiem, że zrezygnowała z tych rad nadzorczych. Rezygnacja z rad nadzorczych to uważam, że to kpina z wyborców - powiedział, jak cytuje tvn24.pl.

Martynowski podkreślił, że "liczy, że przyjdzie jakaś refleksja". - Sekretarz generalny to jest naprawdę ważna funkcja partii, to on ustala, akceptuje listy wyborcze. Ja po części mogę być ofiarą tej uchwały o nepotyzmie, bo pewnie nie znajdę się na liście kandydatów do Senatu - stwierdził.

Martynowski zrezygnował z funkcji w Senacie. O Sobolewskim: Twarz nepotyzmu

PiS walczy z nepotyzmem

Podczas Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości została przyjęta tzw. uchwała sanacyjna, która ma zakazywać członkom rodzin posłów i senatorów PiS zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Do dokumentu wpisano jednak pewne wyjątki, dzięki którym osoby "które zostały zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, w przypadku których doszło jednocześnie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej" miałyby nie zostać objęte zakazem pracy spółkach Skarbu Państwa.

Żona Krzysztofa Sobolewskiego do niedawna zasiadała w radach nadzorczych trzech spółek - Orlen Paliwa, Anwil i Port Lotniczy Szczecin-Goleniów. W radzie Anwilu przestała zasiadać już w czerwcu. We wtorek "Super Express" poinformował, że Sobolewska zniknęła z rad dwóch pozostałych podmiotów. Informacje tej sprawie przekazały biura prasowe spółek.

W środę marszałkini Sejmu Elżbieta Witek odniosła się do decyzji Martynowskiego, podkreślając, że jej zdanie na temat Sobolewskiego jest "zupełnie inne". - W moim przekonaniu tę funkcję jako szef Komitetu Wykonawczego wykonywał bardzo dobrze i w ten sposób oceniam to - stwierdziła.