Zobacz wideo Jadwiga Emilewicz komentuje atak hakerski na Michała Dworczyka

W środę Elżbieta Witek została zapytana o tekst Wirtualnej Polski, w którym pojawiła się informacja, że byli pracownicy Kancelarii Sejmu mają wciąż dostęp do swoich skrzynek mailowych i nawet po latach mogą używać domeny sejmowej. Chodziło o dwie osoby, które zakończyły pracę kolejno w 2015 i 2018 roku. W ramach testu spróbowały zalogować się do swoich kont za pomocą dawnych loginów i haseł. Udało im się to zrobić.

REKLAMA

Włamania na pocztę Sejmu. WP: Krytyczne błędy, mogą się logować byli pracownicy

Witek: Wydaje się to nieprawdopodobne, poprosiłam o sprawdzenie

- Ja przeczytałam tę informację, wiedziałam o niej od wczoraj. Poprosiłam o sprawdzenie. Wydaje się to nieprawdopodobne - powiedziała marszałkini Sejmu i podkreśliła, że w momencie, kiedy "jakikolwiek urzędnik przestaje pracować w Sejmie, natychmiast jest informacja do dyrektora odpowiedniej komórki o tym, że nie ma on już dostępu".

- Wiem, że jest mowa [w tekście - przyp. red.] o jakichś dwóch pracownikach, powiedziałam, żeby to sprawdzić w trybie pilnym. Jesteśmy w trakcie sprawdzania, do tej pory mam informację, że to jest nieprawdopodobne, ale dopóki nie sprawdzę tego do końca, to takiej informacji na sto procent nie udzielę - dodała Elżbieta Witek.