Zjednoczona Prawica otrzymałaby takie samo poparcie, jak w marcowym sondażu i zajęłaby pierwsze miejsca. Tuż za nią znalazłaby się Koalicja Obywatelska.

Zobacz wideo Zandberg: Ważne, żeby w planie odbudowy ważną rolę odgrywało wsparcie dla młodych, którzy są teraz w niewesołej sytuacji

Sondaż wyborczy. Koalicja Obywatelska na drugim miejscu

Gdyby wybory odbywały się w ciągu najbliższych kilku dni, wygrałaby je Zjednoczona Prawica, czyli koalicja PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia, z 29-procentowym poparciem - wynika z sondażu "Puls Opinii" przeprowadzonego przez agencję Opinia24 dla RMF FM.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) z wynikiem 23 proc.

"Badanie zostało przeprowadzone w pierwszych dniach po powrocie Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej, na razie więc trudno powiedzieć, jaki wpływ na notowania może mieć były premier" - zauważa RMF.

Trzecie miejsce należy do Hołowni. Kto znalazłby się poza Sejmem?

Trzecie miejsce w sondażu wyborczym zajął ruch Szymona Hołowni Polska 2050 - głosowałoby na niego 17 procent respondentów. Oprócz tego w parlamencie wystarczyłoby również miejsca dla Konfederacji z 10-procentowym poparciem i dla Lewicy, na którą głos oddałoby 8 procent ankietowanych.

Poza Sejmem natomiast znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe z 4-procentowym poparciem oraz Kukiz'15 - 1 procent badanych zadeklarowało swój głos. 8 procent spośród ankietowanych odpowiedziało, że nie wie, na kogo chciałoby zagłosować.

Gotowość do udziału w wyborach zadeklarowało 81 proc. respondentów, a 66 proc. spośród nich stwierdziło, że na pewno by zagłosowało. Odpowiedź "na pewno nie wezmę udziału" wskazało z kolei 8 procent ankietowanych. Do urn "raczej" nie poszłoby 6 proc., a 4 procent jeszcze nie wie.Sondaż został zrealizowany w dniach 2-5 lipca 2021 roku techniką wywiadu telefonicznego CATI na losowej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.