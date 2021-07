Donald Tusk zapewnił podczas wtorkowej konferencji w Senacie, że nie planuje szukać ochrony, mimo obaw współpracowników. - Nie będę szukał ochrony, ja tutaj wróciłem też, żeby rozmawiać z ludźmi - powiedział szef Platformy Obywatelskiej. I dodał, że ma zamiar to robić nawet jeśli będzie się to wiązało z "narastającym zagrożeniem".

Platforma Obywatelska obawia się o Donalda Tuska i chce zapewnić mu ochronę

Od kilku dni Donald Tusk ponownie zaczął działać w polskiej polityce. Spotyka się z mediami, partyjnymi kolegami oraz opozycją, a już niedługo ma wyruszyć w trasę po Polsce i spotykać się z obywatelami. Mimo że szef PO nie chce otaczać się ochroną, jak Jarosław Kaczyński, to jego partyjni koledzy uważają, że należy zadbać o bezpieczeństwo polityka.

- Moim zdaniem nie ma wyjścia. Tusk musi mieć stałą ochronę. Wystarczy moment i dojdzie do tragedii. Oczywiście trzeba to zrobić zręcznie. Nie może być tak, że wokół niego będzie krążyć chmara potężnych facetów w garniturach, którzy odgradzają wszystkich - powiedział w rozmowie z Onetem polityk Platformy Obywatelskiej.

Tusk o zdarzeniach w Szczecinie. "Zostałem bezpośrednio zaatakowany"

Ataki TVP na Donalda Tuska

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Donald Tusk został zapytany o to, czy zatrudni ochronę w związku z tym co dzieje się w TVP. - Nikt nie zapewni ochrony mnie i mojej rodzinie, innym ludziom, Polsce i Polakom przed falą nienawiści, jeśli władza się uprze, żeby użyć dostępnych jej narzędzi do rozpętania fali nienawiści. Ja uważam, że tego jesteśmy świadkami od kilku lat, a na niespotykaną skalę od czterech dni - wyjaśnił Donald Tusk. I dodał, że "to, czego się obawia i na co ochrony nie znajdziemy, to jest to, co dzieje się w przestrzeni publicznej". - Czy są jakieś służby, które mogą chronić człowieka przed 12-godzinnym na dobę atakiem w telewizji publicznej? - pytał retorycznie były premier.

Szef PO wyjaśnił także, że nie byłby w stanie zapewnić ochrony swojej rodzinie. - Wszystkie akty typu: groźby karalne, próba zastraszenia są zgłaszane przez moją rodzinę na policję, ale jak się pewnie domyślacie, na tym się de facto kończy - powiedział. Wyjaśnił, że prokuratur umarza nawet sprawy, które dotyczą gróźb śmierci pod jego adresem.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ polityk jest atakowany nie tylko przez TVP. - Wczoraj w Szczecinie zostałem bezpośrednio zaatakowany przez obecną tam kobietę, która rzuciła się w moją stronę z pięściami. Inni ludzie próbowali ją powstrzymać, doszło do szarpaniny. Później kilku szczecinian powiedziało mi, że wiedzieli, że tak się stanie, że widzieli, kto ją przywiózł i jakie miała zadanie do wykonania. Następnie w Telewizji Publicznej oglądamy interpretację tych zdarzeń z udziałem nawet ministrów rządu, nawet minister Sasin postanowił opisać tę sytuację jako brutalny atak moich zwolenników i narastającą agresję - powiedział we wtorek Tusk.