Mateusz Morawiecki na popołudniowej konferencji został zapytany, czy Patrycja Kotecka, żona Zbigniewa Ziobry, powinna zrezygnować z pracy w spółce LINK4 (spółka z grupy państwowego PZU). Pytanie padło w kontekście uchwały, którą przyjęto w weekend na kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Szef rządu nie odniósł się wprost do sprawy Koteckiej.

Zobacz wideo Morawiecki pytany, czy Patrycja Kotecka powinna nadal pracować w Link4: Niektórzy pracują od dawna

Morawiecki zapytany o karierę Koteckiej. "W niektórych miejscach osoby pracują od dawna"

- Jednoznacznie podjęliśmy uchwałę, która ma w znaczący sposób zaadresować problemy związane z tym, że w radach nadzorczych pojawiają się osoby, które nie zawsze mogą mieć odpowiedni poziom kompetencji. Trzeba wziąć jednak pod uwagę również to, że w niektórych miejscach osoby pracują od dawna i są to osoby, które nie pracują na stanowiskach bardzo wysokich, kierowniczych - powiedział Morawiecki. - Po prostu w naszej gospodarce kilka milionów miejsc pracy to miejsca częściowo lub w całości uzależnione od sektora państwowego. Wiele przypadków jest innych niż te, które zostały w tej uchwale zarysowane, jednak z całą pewnością będziemy dążyli do tego, aby te zjawiska, które nie powinny mieć miejsca, zniknęły z polskiego życia publicznego - dodał.

Patrycja Kotecka w 2016 r. objęła stanowisko dyrektorki pionu marketingu w spółce LINK4, które podlega PZU. Od marca 2020 r. Kotecka zasiada w zarządzie.

Uchwała PiS ws. nepotyzmu. Są wyjątki

Podczas Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości została przyjęta tzw. uchwała sanacyjna, która ma zakazywać członkom rodzin posłów i senatorów PiS zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa- Trzeba się oczyścić, nie można dawać żadnych pretekstów, poza tym obiektywnie to zjawisko jest bardzo szkodliwe. To my jesteśmy dla narodu, dla społeczeństwa, dla obywateli, a nie odwrotnie - mówił w sobotę Jarosław Kaczyński.

Do dokumentu wpisano jednak pewne wyjątki, dzięki którym osoby "które zostały zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, w przypadku których doszło jednocześnie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej" miałyby nie zostać objęte zakazem pracy spółkach Skarbu Państwa.

