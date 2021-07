Zobacz wideo Tusk: Nie dajcie sobie wmówić, że ludzie atakują Kościół. To zjawiska wewnątrz Kościoła niszczą Kościół, Kaczyński niszczy Kościół

Donald Tusk podczas konferencji prasowej został zapytany o to, czy "patrząc na to, co się dzieje w TVP" rozważa zatrudnienie ochrony. - Nikt nie zapewni ochrony mnie i mojej rodzinie, innym ludziom, Polsce i Polakom przed falą nienawiści, jeśli władza się uprze, żeby użyć dostępne jej narzędzia do rozpętania fali nienawiści. Ja uważam, że tego jesteśmy świadkami od kilku lat, a na niespotykaną skalę od czterech dni - stwierdził Donald Tusk.

REKLAMA

Tusk do dziennikarki TVP: Dojdzie do strasznych rzeczy przez to, co robicie

"To, co jest moją siłą to kontakt z ludźmi"

Lider Platformy Obywatelskiej zaznaczył, że nie jest w stanie zapewnić 24-godzinnej ochrony swojej rodzinie. - Wszystkie akty typu groźby karalne, próba zastraszenia są zgłaszane przez moją rodzinę na policję, ale jak się pewnie domyślacie na tym się de facto kończy - powiedział i dodał, że w prokuraturach są umarzane sprawy dot. gróźb śmierci pod jego adresem.

- To, czego się obawiam i na to ochrony nie znajdziemy, to jest to, co dzieje się w przestrzeni publicznej. Czy są jakieś służby, które mogą chronić człowieka przed 12-godzinnym na dobę atakiem w telewizji publicznej? - zapytał, podkreślają, że akcja zbierania podpisów pod likwidacją TVP Info to "krzyk rozpaczy". - To, co jest moją siłą to kontakt z ludźmi, nawet jeśli to zagrożenie będzie narastało - dodał.

Ziobro zapowiedział pozew przeciwko Tuskowi. Jest reakcja nowego szefa PO