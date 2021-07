Tusk o sprawie Nowaka: To wyglądało na represję polityczną

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Warszawie ogłosiła, że Sławomirowi Nowakowi, byłemu ministrowi transportu w rządzie PO-PSL, postawiono łącznie 17 zarzutów w tym założenia grupy przestępczej i kierowania nią, przyjęcia korzyści majątkowych w wysokości 6,5 mln złotych oraz płatnej protekcji związanej z pełnieniem funkcji szefa Ukrawtodoru.

Prokuratura: Nowak kierował grupą przestępczą. Postawiono mu 17 zarzutów

Tusk: Werdykty sądów potwierdziły, że nie było powodów, by Nowak dalej przebywał w areszcie

W trakcie konferencji prasowej w Szczecinie dziennikarz TVP Info zapytał Donalda Tuska o komunikat prokuratury, wspominając, że kilka tygodni temu były premier nazwał Nowaka "więźniem politycznym".

- Moje słowa i złe przeczucia znalazły potwierdzenie w kolejnych decyzjach sądów i próbach prokuratury w stosunku do Sławomira Nowaka. Nie mówiłem, że [Nowak - red.] jest więźniem politycznym, ponieważ jest niewinny. Ja, w przeciwieństwie do prokuratora generalnego i TVP Info nie wydaję wyroków na ludzi, którzy stają przed oskarżeniami, ale nie mają wyroku sądowego - powiedział Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Szczecinie.

- Mówiłem, że wygląda to na represję polityczną, ponieważ Nowaka bardzo długo trzymano w areszcie bez wyroku i bez perspektywy, żeby w ogóle zacząć sprawę. Werdykty sądów potwierdziły, że nie było powodów, by dalej trzymać go w areszcie, czego chciał prokurator. To, że minister Ziobro postanowił dziś zorganizować tę konferencję jeszcze bardziej potwierdza, że prokuratura jest polityczna, oraz że to dzisiejsze przedstawienie nie ma związku z normalnymi procedurami - dodał były premier.

- Przed chwilą użył pan sformułowań, które narażają pana na odpowiedzialność karną lub cywilną. Wypowiedział pan pewne stwierdzenia o Sławomirze Nowaku, tak jakby był już skazany. Pomijam kwestię przyzwoitości, ale tak nie należy robić - powiedział Tusk zwracając się do dziennikarza TVP Info.

Komentując poniedziałkową konferencję prokuratury, Tusk stwierdził, że w sprawie Nowaka "dzieje się jawny skandal". - Z ewidentnie politycznych pobudek i partyjnych gier wewnątrz PiS, de facto inscenizuje się proces i skazanie. I robi to prokurator generalny, a nie sąd - ocenił polityk.