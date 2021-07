Prokuratura: Nowak kierował grupą przestępczą. Postawiono mu 17 zarzutów

- Przedmiotem postępowania było działanie międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej, którą założył Sławomir N., a następnie nią kierował. Sławomir N., pełniąc funkcję szefa Ukrawtodoru, wykorzystywał tę funkcję do przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za bezprawne wpływanie na przebieg postępowań przetargowych dotyczących remontów, budowy dróg na Ukrainie, jak również kwestii związanych z obsługą autostrad. Ponadto, w ramach działalności grupy odnotowano proceder prania brudnych pieniędzy o zasięgu międzynarodowym - powiedział prokurator podczas konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk odpowiada na pytanie TVP Info. "Moje nazwisko..."

17 zarzutów usłyszał Sławomir Nowak

Jak dodał, Sławomirowi Nowakowi postawiono 17 zarzutów, w tym założenia grupy przestępczej i kierowania nią, przyjęcia korzyści majątkowych w wysokości 6,5 mln złotych oraz płatnej protekcji związanej z pełnieniem funkcji szefa Ukrawtodoru. Prokurator podkreślił, że w sprawie pojawił się nowy materiał dowodowy, który doprowadził do zmiany zarzutów. - I uzupełnienia ich o kwotę 1,5 mln złotych łapówek - powiedział.

- Biegły z zakresu genetyki sformułował kategoryczny wniosek, że na przedmiotach służących do spinania pieniędzy, jak i na przedmiotach służących do ich przechowywania ujawniono materiał genetyczny Sławomira N. Można pokusić się o konkluzję, że Sławomir N. miał kontakt z dowodową gotówką - poinformował prokurator. Dodał, że akt oskarżenia w tej sprawie zostanie skierowany do sądu, gdy zostaną zebrane konieczne dowody.

Podczas konferencji prasowej nie było możliwości zadawania pytań.

Na razie nie ma stanowiska obrony Sławomira Nowaka ws. tych, zdaniem śledczych, nowych dowodów.