Hołownia komentuje powrót Tuska. "Wrócił nie na białym koniu, tylko na piechotę"

Zobacz wideo Donald Tusk odpowiada na pytanie TVP Info. "Moje nazwisko..."

W sobotę podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ogłosił, że wraca do polskiej polityki "na sto procent". Został wiceprzewodniczącym partii, a po rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego objął przywództwo w PO.

REKLAMA

Następnego dnia, podczas pierwszej konferencji prasowej jako lider ugrupowania, poinformował, że od kilku miesięcy regularnie kontaktował się m.in. z Borysem Budką, Rafałem Trzaskowskim, Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. - Ułatwił mi ten kontakt i tłumaczenie moich intencji fakt, że ze wszystkimi nimi się także przyjaźnię. Ja odczuwam do nich wszystkich autentyczną sympatię, mam naprawdę serdeczne uczucia i szacunek do ich wysiłków - powiedział były premier.

Trzaskowski komentuje powrót Tuska do PO: Będziemy silniejsi

Hołownia: Tusk wrócił nie na białym koniu tylko na piechotę

W poniedziałek powrót Donalda Tuska na polską scenę polityczną skomentował Szymon Hołownia. - O powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki myślę jak o wyzwaniu. To jest coś, z czymś trzeba się zmierzyć i mnie to cieszy. Mnie wyzwania cieszą, bo tylko wtedy się rozwijasz - powiedział na antenie TVN24. Dodał, że "Tusk wrócił nie na białym koniu", tylko "wrócił na piechotę". - Rzucił taką metafizyczną perspektywę. Ja trochę się boję polityki zmienianej w metafizykę, gdzie to się zmienia w walkę dobra ze złem, partie zmieniają się w kościoły, a liderzy w mesjaszy. To się może skończyć piekłem dla ludzi - stwierdził lider Polski 2050.

Szymon Hołownia zaznaczył również, że ostatnio Platforma Obywatelska była w "chaosie i wewnętrznym rozgardiaszu". - Tusk zaproponował wizję, że idziemy bić się z PiS-em na śmierć i życie. A ja mam ochotę powiedzieć, że nie jest najważniejsze wklepanie PiS-owi, bo jeżeli wklepiemy PiS-owi bez programu na pierwszy dzień po zwycięstwie z PiS, to PiS za pół roku wygrywa kolejne wybory i to dużą większością - podkreślił polityk.

Dodał, że były premier doskonale wie, że "nie będzie już 40-procentowej Platformy jako hegemona opozycji", ale może być "Platforma jako partner do rozmowy". - Tusk nie jest też człowiekiem opętanym żądzą władzy. Czytam to tak, że przychodzi z innego świata, pomoże się uporać z PiS-em, a potem rządźcie się sam - stwierdził Hołownia.

Na pytanie, czy wyobraża sobie sojusz wyborczy Polski 2050 z PO stwierdził, że "musi zobaczyć, jak to będzie wyglądało". - Dla mnie sojusz Polski 2050 wyłącznie z Platformą jest bardzo trudny do wyobrażenia i uzasadnienia wyborcom - dodał.

Jarosław Kaczyński chce obowiązku szczepień? Miał mówić o "przymusie"