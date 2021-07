Rafał Trzaskowski komentuje powrót Donalda Tuska do PO: Dzięki temu będziemy silniejsi

O tym, że były premier i szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk wraca do polskiej polityki i ma objąć stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, poinformował obecny szef partii Borys Budka podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. - Chcę ci przekazać stery Platformy Obywatelskiej. Chcę, byś nas poprowadził do zwycięstwa - mówił w przemówieniu inaugurującym radę krajową.

Donald Tusk wraca do PO. Rafał Trzaskowski twierdzi, że dzięki temu partia będzie silniejsza

Uwagę dziennikarzy zwracał także Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zabiegał o to, by odbyły się wybory na szefa PO, w których chciał wziąć udział. Stanowisko to jednak zostało od razu przekazane byłemu premierowi. Dopiero w niedzielę Trzaskowski skomentował tę sytuację.

"Donald Tusk szefem Platformy - dzięki temu wszystkie reflektory na nas. Dzięki temu będziemy silniejsi. Dalej do przodu - wszyscy razem! Od razu ruszamy do pracy. Dziś w Warszawie znów zbieraliśmy podpisy pod projektem Stop TVP Info. Szło świetnie, nawet mimo deszczu" - napisał w niedzielę na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Borys Budka przekazuje władzę. Donald Tusk przewodniczącym PO

Były premier, szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk wraca do polskiej polityki i będzie pełnił obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Tuż po zakończeniu zjazdu partii zaznaczył, że będzie chciał współpracować ze wszystkimi ugrupowaniami opozycyjnymi.

Tusk: Kościół niszczą siły wewnątrz i na zewnątrz niego, w tym PiS i Kaczyński

- Nie będę się nikomu narzucać, ale najważniejsze jest umieć z przedstawionych przez partie opozycyjne projektów zbudować priorytety i zrobić z tego priorytety polityczne, które umożliwią wygranie wyborów - mówił były premier. Doprecyzowując obecną strukturę partii, Donald Tusk podkreślił, że jest pełniącym obowiązki szefa PO do czasu wyborów. Na następnej radzie krajowej partii ustalony zostanie precyzyjny kalendarz, a we wrześniu odbędą się statutowe wybory w regionach - wyjaśnił.

- Dzięki wspaniałomyślności i odwadze Borysa Budki ja zastąpię go w fotelu przewodniczącego - mówił Tusk. Dodał, że ta propozycja spotkała się z dużym entuzjazmem.

Tusk do reportera TVP Info. "Właśnie o tym zakłamaniu mówię" [WIDEO]

Donald Tusk zapowiada skupienie się na kierowaniu PO i rezygnację z władzy w Europejskiej Partii Ludowej. Wyraźnie zaznaczył, że jest otwarty na każdą formę współpracy z partiami opozycyjnymi po to, by stworzyć realnego konkurenta dla rządzących, zdolnego do wygrania wyborów. Wyjaśnił również, że jego aktywność w polityce będzie polegała na nieustannym kontakcie z ludźmi