"TVP Info nie przyjmuje do wiadomości, że od ponad roku nie jestem doradcą Platformy Obywatelskiej, ani tego, że przez ostatnie miesiące ani razu nie wypowiedziałem się na temat 500 plus" - stwierdził w mediach społecznościowych prof. Andrzej Rzońca, były główny ekonomista PO. To reakcja na sobotnią konferencję przewodniczącego partii Donalda Tuska, który był pytany przez Telewizję Polską właśnie o słowa ekonomisty.

4 Fot. Krzysztof Mazur / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl