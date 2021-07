Tusk: Od grudnia byłem w systematycznym kontakcie z Budką, Hołownią i Kosiniakiem-Kamyszem

Podczas konferencji prasowej nowy lider Platformy Obywatelskiej mówił o spotkaniach z liderami innych partii opozycyjnych. - Od grudnia zeszłego roku byłem w systematycznym kontakcie zarówno z koleżankami i kolegami z Koalicji Obywatelskiej, z Borysem Budką i Rafałem Trzaskowskim na pierwszym planie oraz Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Szymonem Hołownią. Ułatwi mi ten kontakt i tłumaczenie moich intencji fakt, że ze wszystkimi nimi się także przyjaźnię. Ja odczuwam do nich wszystkich autentyczną sympatię, mam naprawdę serdeczne uczucia i szacunek do ich wysiłków. Ja nie będę trzymał kciuków za to, żeby im się nie udało - powiedział Donald Tusk.

"Ta merytoryczna zawartość jest imponująca"

Polityk został również zapytany o to, jaki ma program polityczny. - Ci, którzy mają wiedzieć, w jaki sposób chcę pokonać PiS już wiedzą. Pozwólcie mi państwo trzymać pewne karty, aby je wyłożyć w odpowiednim momencie - podkreślił nowy lider PO i dodał, że "nie przyjeżdża na pustynię", bo partie opozycyjne cały czas pracowały.

- Mam wrażenie, że tych treści konkretnych, precyzyjnych jest może nie za dużo, ale ta merytoryczna zawartość jest imponująca. Ja mam kilka uwag do różnych projektów, ale nie mam poczucia, że trzeba tu odkrywać Amerykę. Problem polega na tym, i to jest moje zadanie, żeby ludzie usłyszeli autentyczny język, prawdziwe emocje, żeby uwierzyli, że jesteśmy w stanie to zrobić - zaznaczył Tusk.