Trzaskowski nie wystąpi przeciwko Tuskowi. "Rafał był w szoku", nikt się za nim nie wstawił

Przez kilka ostatnich tygodni spekulowano, co wydarzy się na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej. Pojawiały się głosy, że Borys Budka zrezygnuje z funkcji przewodniczącego partii. Wówczas wiceprzewodniczący ugrupowania Rafał Trzaskowski ogłosił, że jest gotowy kandydować na szefa ugrupowania.

Ostatecznie w sobotę Budka rzeczywiście zrezygnował, ale jego miejsce zajął Donald Tusk. Trzaskowski szybko opuścił Radę Krajową PO, mówiąc, że spieszy się na szczepienie przeciwko COVID-19. Dziennikarzom powiedział tylko, że wciąż jest wiceprzewodniczącym partii, wsiadł do samochodu i odjechał. Chwilę później pogratulował Tuskowi za pośrednictwem Twittera.

"Rafał był w szoku"

Z ustaleń Onetu wynika, że jeszcze w sobotę Rafał Trzaskowski próbował przeforsować wewnętrzne wybory na szefa partii, jednak to się nie udało. - Rafał był w szoku. Liczył, że ktokolwiek z prezydium zarządu PO się za nim wstawi. Nikt go nie poparł - mówi jeden z polityków ugrupowania w rozmowie z portalem. Co więcej, Borys Budka miał powiedzieć prezydentowi Warszawy, że wybory odbędą się dopiero wtedy, kiedy będzie to opłacalne dla partii, a nie dla niego.

Onet ustalił wśród otoczenia Trzaskowskiego, że po tym, jak Tusk został poparty przez Radę Krajową (przypomnijmy, 201 głosów "za" do zera), prezydent stolicy odpuścił i nie będzie walczył o funkcję przewodniczącego. - Rafał nic teraz nie zrobi, choć uważamy, że emocje społeczne są za nim. Ale partia jest za Donaldem i on to wie. Nie będzie wojny, proszę mi wierzyć - mówi rozmówca portalu.

