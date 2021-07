Jarosław Kaczyński przyznał podczas swojego przemówienia, że "liczył na sukces". Jednocześnie stwierdził, że spodziewał się, iż przeciwników będzie miał więcej.

- Po raz ostatni staję na czele Prawa i Sprawiedliwości i chcę powiedzieć, że dziękuję państwu i Bogu, że staję na czele wtedy, gdy Prawo i Sprawiedliwość stoi przed ogromnymi zdaniami i szansą - powiedział prezes PiS. Jak dodał, chodzi o szansę "nadrobienia wielowiekowych zaległości". - Nigdy dotąd nie byliśmy na poziomie Europy Zachodniej. Różnie to bywa obliczane, jedni mówią, że przy końcu XVI wieku mieliśmy ok. 60 proc., inni, że na początku XVII wieku 53 proc. i to był ten moment szczytu. Po wojnie, po udanym planie trzyletnim i początku planu sześcioletniego też było nie najgorzej - mówił.

Prezes stwierdził, że "dopiero w ostatnim czasie rozpoczął się proces szybkiego zbliżania się".

Jarosław Kaczyński powiedział, że wybranie go na kolejną kadencję to dla niego "coś ogromnie zaszczytnego". - Nie ukrywam, że trudnego. Bo nie jestem już młody i spotkały mnie w życiu różnego rodzaju bardzo trudne wydarzenia, ale postaram się podołać. Przyrzekam, że jeśli przyjdzie taki moment, w którym zrozumiem, że to jest ponad możliwości, to oczywiście odejdę. Ale na razie, powtarzam, jeszcze spróbuję, by Polska dokonała tego, czego tak bardzo obawiają się nasi przeciwnicy, ci na zewnątrz i ci wewnątrz. Chociaż nie wiem, w jakim stopniu można to odróżniać, w dużej mierze to jest to samo - powiedział. Jak dodał, "oni (przeciwnicy) będą walczyć".

- Ale ja jestem przekonany, że nasza formacja, tak zaprawiona w bojach, będzie potrafiła zwyciężyć, osiągnąć ten cel - powiedział. - Doprowadzimy do tego, co było celem, oczekiwaniem, nadzieją i marzeniem dziesiątków polskich pokoleń - dodał.

Jak przekazał szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu, za wyborem Jarosława Kaczyńskiego na szefa PiS zagłosowało 1245 osób. Przeciw było 18, a 5 osób się wstrzymało.

