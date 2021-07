Kongres PiS. Jarosław Kaczyński mówił o sukcesie. "We wszystkich wymiarach!"

W sobotę odbył się Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Choć wydarzenie miało charakter zamknięty, w mediach społecznościowych pojawiły się "przecieki" z wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego.

- Trzeba postawić pytanie. Czy po tych prawie sześciu latach możemy mówić o sukcesie? Tak, można mówić o sukcesie! Zmieniliśmy ten system w wymiarze państwowym, społecznym, międzynarodowym, polityki oświatowej, kulturalnej. We wszystkich wymiarach! - mówił prezes PiS.

- Dzięki naszej polityce wyrwaliśmy się z pułapki średniego rozwoju. O tym mówią eksperci. Uważam, że Polska ma duży potencjał. Nie wycofamy się z naszych, podstawowych, zasad moralnych - podkreślił Kaczyński. Jak dodał, kłamstwa, które PiS-owi wytyka opozycja "to takie proporcje, jak łyżeczka prawdy w beczce ich kłamstw".

Prezes partii rządzącej mówił również o walce z nepotyzmem. - Syndrom "tłustych kotów" to jest nepotyzm, który nie jest szeroki, ale my musimy to zmienić. Obowiązkiem tego Kongresu jest, aby to zmienić - stwierdził.

PiS będzie walczył z dezinformacją dot. Polskiego Ładu

Prezes partii zapowiedział także: uchwałę sanacyjną dot. partii, uchwałę wymierzoną w kampanię dezinformacyjną nt. Polskiego Ładu, nowy statut partii i oparcie struktur terenowych na okręgach senackich. To zmiany, które mają pomóc w zwycięstwach w kolejnych wyborach. Kaczyński podkreślał również, że powstanie Polski Ład dla wsi.

- Dziś partia musi pracować ciężko, tak jak ciężko pracuje rząd. Polski Ład to osiągniecie średniego poziomu UE. To będzie coś, czego w ponad tysiącletniej historii nie było. (...) Musimy stworzyć szeroki front dla kampanii na rzecz Polskiego Ładu, bo to, co obserwujemy, to wielka dezinformacja - dodał.

Kaczyński mówi o "moherowych beretach"

Według relacji polityków PiS Jarosław Kaczyński odniósł się również do powrotu Donalda Tuska. - Sformułowanie o 'moherowych beretach', które sformułował niejaki pan Tusk, pokazuje, że część grupy społecznej była zepchnięta na margines, a druga uważała siebie, że jest ekskluzywna - powiedział.