Donald Tusk zapowiada trasę po Polsce. "Jestem bardzo podniecony"

W sobotę 3 lipca na posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej ogłoszono, że przywództwo w partii obejmie Donald Tusk, czym potwierdzono doniesienia o jego powrocie do polskiej polityki. - Nie czas na własne aspiracje, gdy płonie dom, ten dom jest podpalany od kilku lat, musimy razem ten dom odbudować. […] Nikt nie zrobi tego dziś lepiej niż Donald Tusk, na moje zaproszenie i prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki - mówił w sobotę Borys Budka, oddając przywództwo w partii.

Zobacz wideo Dr Sadura o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki

Donald Tusk objedzie całą Polskę. "Bardzo się z tego cieszę"

Były premier potwierdził tę wiadomość. Po swoim przemówieniu odpowiedział na pytania zebranych dziennikarzy i zapowiedział, że od poniedziałku rozpocznie objazd po całej Polsce. Pierwszym miejscem, w którym złoży wizytę, ma być województwo zachodniopomorskie.

- To jest taki restart mojego objeżdżania kraju i się bardzo z tego cieszę, jestem bardzo podniecony - mówił Donald Tusk po sobotnim posiedzeniu Rady Krajowej PO. W niedzielę z kolei, jak zapowiedział, ma odbyć się konferencja prasowa.

Czy Donald Tusk ponownie zostanie premierem? [SONDAŻ]

Były premier usłyszał także pytanie m.in. dotyczące tego, kiedy zostaną przedstawione założenia programowe partii oraz jej plan na przyszłość. - Wszystko w swoim czasie. Nie ma żadnego powodu, żeby dezawuować wysiłek nie tylko PO, ale też partii, które będą, tak czy inaczej jakoś z nami współpracowały. Byłem pilnym obserwatorem, partie opozycyjne przedstawiły w ostatnich dwóch latach bardzo dużą ilość dokumentów i propozycji. Ja będę namawiał wszystkich partnerów - jeśli będą chcieli, oczywiście rozmawiać, bo ja na pewno nie będę się nikomu narzucał na siłę - odpowiedział polityk cytowany przez tvn24.pl.

- Będę [postępował - red.] inaczej, niż jest ostatnio w modzie. Nie mówię tu o Borysie Budce, czy o Platformie, ale generalnie zauważyłem, że politycy, szczególnie rządzący, jak rozmawiają z mediami, to nie ma pytań i odpowiedzi, jest jakaś deklamacja. Ja się nie zmieniłem, będę prawie codziennie do dyspozycji mediów. Tylko dajcie mi się przygotować - mówił polityk.

Prawica komentuje powrót Donalda Tuska. "Znaczy tyle, co zeszłoroczny śnieg"

Donald Tusk o współpracy z innymi partiami. "Im więcej, tym lepiej"

- Jestem pełniącym obowiązki przewodniczącego do czasu wyborów. Na następnej Radzie Krajowej będzie przyjęty precyzyjny kalendarz. We wrześniu są statutowe wybory w regionach. Dzięki wspaniałomyślności i odwadze Borysa Budki ja go zastępuję w fotelu przewodniczącego. To wymagało pewnych statutowych działań. Wszystkie zostały tutaj przyjęte z niekłamanym i chyba autentycznym entuzjazmem - mówił p.o. przewodniczącego PO Donald Tusk cytowany przez Wirtualną Polskę.

Na pytanie dotyczące możliwości budowy szerokiego bloku opozycji do wyborców Tusk odpowiedział, że "im więcej, tym lepiej". - Ale ja nie jestem stalkerem z natury. Jeżeli będą chcieli rozmawiać, to ja jestem raczej otwarty, ale z respektem i szacunkiem dla autonomii i własnych pomysłów - zapowiadał. Będzie porozumienie z Lewicą? - To jest najciekawsze pytanie - skwitował.

Reakcje na powrót Donalda Tuska są mieszane. Politycy oraz dziennikarze licznie komentują sobotnią wiadomość w sieci. Nie brak słów pełnych nadziei, ale także sceptycyzmu wobec tej decyzji.

Powrót Tuska. "Konwencja PO jak prequel brazylijskiej telenoweli"