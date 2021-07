Czy Donald Tusk ponownie zostanie premierem? [SONDAŻ]

"Czy Donald Tusk ma szansę ponownie objąć funkcję premiera?" - na takie pytanie odpowiedzieli uczestnicy sondażu SW Research, który został przeprowadzony dla "Rzeczpospolitej". Jak ankietowani zapatrują się na taki scenariusz?

Zobacz wideo Dr Sadura o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki

Donald Tusk ponownie zostanie premierem?

23,1 proc. badanych uważa, że były premier ma szansę na ponowne objęcie stanowiska szefa rządu. Aż 49,7 proc. respondentów ma z kolei zdanie przeciwne - twierdzą, że taka opcja nie ma szans na powodzenie. 27,2 proc ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

- W powrót Donalda Tuska na stanowisko premiera wątpi 63 proc. badanych między 25 a 34 rokiem życia oraz 55 proc. osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Ponowne objęcie funkcji Prezesa Rady Ministrów przez Donalda Tuska za mało prawdopodobne uważa 56 proc. osób, których dochody nie przekraczają 1000 zł i zbliżony odsetek mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób - skomentował wyniki sondażu dla "Rzeczpospolitej" Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Donald Tusk szefem PO: 201 do zera w głosowaniu. Budka wiceprzewodniczącym

Badanie przeprowadziła agencja badawcza SW Research w dniach 29.06-30.06.2021 r. (przed oficjalnym ogłoszeniem, że Donald Tusk ponownie obejmie funkcję przewodniczącego PO, o czym oficjalnie dowiedzieliśmy się w sobotę 3 lipca). W badaniu przeprowadzonym na panelu online SW Panel udział wzięło 800 internautów.

Donald Tusk przejął stery w PO. "Tak, wróciłem, na sto procent!"

W sobotę 3 lipca odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której oficjalnie potwierdzono dotychczasowe spekulacje dotyczące powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki oraz ponownego objęcia przez niego stanowiska przewodniczącego partii.

- Gdy półtora roku temu obejmowałem fotel szefa PO, mówiłem, że to będzie partia odważnych decyzji, ale sam potrafię to zrobić, stawiam przyszłość kraju wyżej od własnych ambicji - mówił Borys Budka, oddając władzę w PO. - Nie czas na własne aspiracje, gdy płonie dom, ten dom jest podpalany od kilku lat, musimy razem ten dom odbudować. […] Nikt nie zrobi tego dziś lepiej niż Donald Tusk, na moje zaproszenie i prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki - dodał.

Borys Budka żegna się z fotelem szefa PO. Przekazał stery Donaldowi Tuskowi

Chwilę później głos zabrał sam Donald Tusk i potwierdził słowa ustępującego przewodniczącego Borysa Budki. - Tak wróciłem na 100 procent - mówił. Co było powodem tej decyzji?

- Tak naprawdę tym politycznym powodem jest wiara, że Platforma jest potrzebna, jest niezbędna jako siła, a nie jako wspomnienie, żeby wygrać z PiS - tłumaczył Tusk. - To, co dzisiaj jest najważniejsze, jest odzyskanie wiary w sprawczość - dodał.

Tusk przejmuje władzę w PO. "Widzieliśmy dobrze minę Trzaskowskiego"

Sobotnie ogłoszenie wywołało mieszane reakcje zarówno wśród dziennikarzy, jak i polityków. W sieci pojawiło się już mnóstwo komentarzy - jedne są pełne nadziei w związku z powrotem byłego premiera, inne ukazują nieco mniej pozytywne nastawienie.

"Przekaz Tuska, że PiS to zło i nienormalność, wieszczy totalne zderzenie Tuska i Kaczyńskiego. Czeka nas jatka, święta wojna PO i PiS. Będziemy - zabrzmi to cynicznie - patrzeć na krucjaty PO i PiS i zajadać się popcornem" - pisał Jacek Gądek z Gazeta.pl. Więcej komentarzy zebraliśmy w materiale:

Powrót Tuska. "Konwencja PO jak prequel brazylijskiej telenoweli"