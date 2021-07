Borys Budka ustąpił z funkcji przewodniczącego partii na rzecz byłego premiera. - Wróciłem na sto procent - zadeklarował w sobotę Donald Tusk podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Tym samym potwierdził spekulacje dotyczące jego powrotu na polską scenę polityczną oraz przejęcia władzy w PO. - Gdybym nie wierzył, że jesteście gotowi do wyjątkowych czynów, nie wracałabym. A dzięki wam, waszej gotowości do podjęcia walki, jestem tutaj na 100 proc. - mówił Tusk.

Donald Tusk przejął władzę w Platformie Obywatelskiej. Dziennikarze komentują. "Czeka nas jatka"

Oficjalne potwierdzenie powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki to z pewnością ważny moment dla polskiej polityki. W związku z tym w sieci pojawiło się już mnóstwo komentarzy zarówno dziennikarzy, jak i polityków, którzy wyrazili swoją opinię na temat sobotniego wystąpienia byłego premiera oraz faktu, że ponownie stał się liderem Platformy Obywatelskiej.

"Tusk retorycznie był i jest świetny. Jego przekaz: Państwo PiS to nienormalność. Miesza powagę z dziwną. 'My szyderstwem ich nie załatwimy' - wzywa na wojnę. Wytyka PO słabość, brak wiary. 'Uwierzcie w siebie. Wygramy'. Sprawny powrót, ALE najważniejsze jest to, co będzie dalej." - komentował na Twitterze Jacek Gądek, dziennikarz Gazeta.pl.

"Przekaz Tuska, że PiS to zło i nienormalność, wieszczy totalne zderzenie Tuska i Kaczyńskiego. Czeka nas jatka, święta wojna PO i PiS. Będziemy - zabrzmi to cynicznie - patrzeć na krucjaty PO i PiS i zajadać się popcornem" - dodał Jacek Gądek.

"Tak, wróciłem!". Donald Tusk mówi o furii i uderza w Kaczyńskiego

"'Oni okradają młode pokolenie z lepszej przyszłości. Dług, daniny, drożyzna (3D). Zabrać wszystkim wszystko, po uważaniu dać wybranym grupom, a resztę rozkraść. Zapłacą za to młodzi ludzie'. Wrócił stary, dobry Tusk. Clou polskiej polityki w kilku zdaniach" - pisała Renata Grochal z "Newsweeka", przytaczając słowa byłego premiera.

"Zastanawianie się ile PO Tuska odbierze PiS-owi Kaczyńskiemu, nie ma sensu. PO idzie po odbicie elektoratu Szymona Hołowni i osłabienie Lewicy. Tusk umiejętnie wprowadza wszystkich w model wojny PO-PiS" - pisał dziennikarz WP Patryk Słowik. Jego słowa skomentowała posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska: "A jak wiemy z doświadczenia ostatnich 5 wyborów, anty-PiSem się z PiS-em nie wygrywa. Powrót Tuska to tak naprawdę zaprzepaszczenie szans na zwycięstwo z PiS-em." - pisała.

"Szymon Hołownia nadal zostaje największym zagrożeniem dla PiS. Przed PO Donalda Tuska - wbrew dzisiejszemu zachwytowi Twittera - bardzo daleka droga" - skomentował Rafał Madajczak z Gazeta.pl.

Borys Budka żegna się z fotelem szefa PO. Przekazał stery Donaldowi Tuskowi

Ze słów Tomasza Lisa wynika natomiast, że wiąże duże nadzieje z powrotem Tuska. "Tusk to jedno. Hope is back." - napisał.

"Donald Tusk umie w gadkę, ale jestem niemal przekonana, że za czasów rządów PO samotna matka z dzieckiem też była nikim. Pacjent psychiatryczny bez kasy był nikim wtedy i jest nikim teraz" - pisała Marta Glanc, dziennikarka Onetu.

Powrót Donalda Tuska. Komentarze polityków. "Prequel brazylijskiej telenoweli"

"Historyczna Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej i wielki powrót Donalda Tuska. Platforma znowu będzie wielka!" - napisał poseł PO Robert Tyszkiewicz.

"Konwencja PO jak prequel brazylijskiej telenoweli - nawet łzy wyglądają na tanią reżyserię. Niby to ze wzruszenia, ale tak naprawdę Tata wrócił i trzeba będzie pokazać świadectwo" - komentowała posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek.

"Polskie firmy odnoszą sukcesy na niemieckim rynku. Nasz eksport do Niemiec rośnie. Ale żeby nie było tak różowo - jeden bubel nam zwrócili" - pisał wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Budka "abdykuje" na rzecz Tuska. "Ciężko to zrozumieć" [KOMENTARZE]

"Najbardziej złowieszcze w oświadczeniu już eks-przewodniczącego PO Borysa Budki jest stwierdzenie o tym, że Donald Tusk przeprowadził Polskę 'suchą stopą przez kryzys gospodarczy'. Warto pamiętać, bo przecież potwierdza to doktrynę PO 'żeby było, tak jak było'. Zero refleksji i zero pomysłów" - komentował z kolei poseł PiS Łukasz Schreiber.

"W Platformie powrót taty Donalda Tuska i jeszcze ostrzejsza retoryka antyPiS! Czas pokaże, czy to dobra linia, bo silna PO, to silniejsza opozycja. Lewica idzie niezmiennie swoją drogą i kibicuje, a tymczasem podziękowania za współpracę dla Borysa Budki" - przekazał Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

"Donald Tusk wystąpił z apelem, aby nie przyzwyczajać się do rządów PiS. Słusznie, choć na opozycji nikt się do tego nie przyzwyczaił. Jednocześnie Tusk zaprezentował takiego Tuska, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Dużo emocjonalnej krytyki PiS, mało na temat przyszłości" - napisał poseł Lewicy Maciej Gdula.