Borys Budka ustąpił ze stanowiska szefa Platformy Obywatelskiej, o czym poinformował w trakcie Rady Krajowej partii w sobotę 3 lipca. Przekazał, że przewodnictwo nad PO przejmie Donald Tusk.

REKLAMA

- To jest ten dzień: na moje zaproszenie i prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki - mówił Budka w trakcie swojego wystąpienia.

Zobacz wideo Siemoniak o powrocie Tuska do PO: Być może powinniśmy zmienić dla niego statut

Odejście Borysa Budki i "comeback" Donalda Tuska. Komentarze dziennikarzy

Zmiany w Platformie Obywatelskiej są szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Co o przemówieniu i rezygnacji Budki piszą dziennikarze i publicyści?

"Borys Budka jest zadowolony, w nastroju zwycięskich wyborów, a on właśnie oddaje władzę w Platformie. Ciężko to zrozumieć" - napisał na Twitterze Marcin Makowski z WP.

Jacek Gądek z Gazeta.pl stwierdził z kolei, że Borys Budka wystąpił z bardzo dobrym i sprawnie wygłoszonym przemówieniem.

Borys Budka żegna się z fotelem szefa PO. Przekazał stery Donaldowi Tuskowi

Inną opinię wyraził Michał Danielewski z OKO.press. "Borys Budka zdaje się przekonywać, że dla dobra Polski nie powinien być liderem. Jego przemówienie wskazuje, że może to być trzeźwa diagnoza" - napisał na Twitterze.

"Więc Borys Budka abdykuje na rzecz Tuska. Chyba nie pamiętam takiego scenariusza z historii żadnej partii. Jak ktoś wyszarpuje sobie pozycję lidera, to raczej nie oddaje władzy i nie prosi poprzednika o powrót" - stwierdził Jakub Majmurek związany z "Krytyką Polityczną".

Borysa Budkę pochwalił m.in. Tomasz Lis. "Pokazał, że potrafi, jak przystało na maratończyka, biec długi dystans w dobrym tempie. Ale też potrafi czasem zrobić krok wstecz. Jedno i drugie jest trudne, jedno i drugie budzi szacunek" - napisał na Twitterze.

Krytyczny wobec ustępującego szefa PO jest z kolei Dariusz Grzędziński z tygodnika "Wprost". "Jednego zabrakło w przemienieniu Borysa Budki - wyjaśnienia, po co mu właściwie było to 1,5 roku rządów" - napisał na Twitterze.

"Tak, wróciłem, na sto procent!" Donald Tusk przejmuje stery w PO

"Wyciągnąć z szafy stary, niemodny, pożarty przez mole garnitur i cieszyć się, że w nim zostanie się położonym do trumny - tak imho wygląda expose Borysa Budki na cześć Donalda Tuska" - przekazał redaktor naczelny "Głosu Wielkopolski" Wojciech Wybranowski.

Odejście Borysa Budki. Komentarze polityków

Po wystąpieniu Borysa Budki nie zabrakło też komentarzy polityków - zarówno z PO, jak i innych ugrupowań.

"Świetny Budka, świetny Tusk. Wielka sobota zapowiada wielki przełom" - stwierdził Leszek Miller.

"Najbardziej złowieszcze w oświadczeniu już eks-przewodniczącego PO Borysa Budki jest stwierdzenie o tym, że Donald Tusk przeprowadził Polskę 'suchą stopą przez kryzys gospodarczy'. Warto pamiętać, bo przecież potwierdza to doktrynę PO 'żeby było tak, jak było'. Zero refleksji i zero pomysłów" - ocenił Łukasz Schreiber z PiS.

Gorąca polityczna sobota: Rada Krajowa PO i kongres PiS

"Rusza pociąg do zwycięstwa. W zgodzie, porozumieniu już bez zbędnej zwłoki czasu. Uff" - napisał senator Bogdan Zdrojewski.

"Dziękuję bardzo serdecznie Borysowi Budce za współpracę" - przekazał z kolei Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.