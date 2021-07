Borys Budka oddaje Donaldowi Tuskowi fotel szefa PO. "To nie jest tylko moja decyzja"

W sobotę 3 lipca odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. W posiedzeniu udział wziął m.in. Donald Tusk, były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej oraz szef Europejskiej Partii Ludowej, któremu Borys Budka oddał władzę w PO.

Borys Budka podczas posiedzenia przyznał, że miniony rok "był rokiem próby i wyzwań". - Pandemia pokazała, jak kluczowe w polityce są zaufanie, lojalność i współpraca, Platforma jest silna i zwycięża, gdy wszyscy wokół niej jesteśmy zjednoczeni - mówił.

- Gdy półtora roku temu obejmowałem fotel szefa PO, mówiłem, że to będzie partia odważnych decyzji, ale sam potrafię to zrobić, stawiam przyszłość kraju wyżej od własnych ambicji - podkreślał polityk. - Nie czas na własne aspiracje, gdy płonie dom, ten dom jest podpalany od kilku lat, musimy razem ten dom odbudować - dodał.

Nikt nie zrobi tego dziś lepiej niż Donald Tusk, na moje zaproszenie i prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki

- poinformował Budka. - Wraca w 100 proc., bo wszyscy wiemy, że to nie jest praca na pół etatu - mówił polityk.

Chcę ci drogi Donaldzie przekazać stery Platformy Obywatelskiej, chcę, żebyś poprowadził nas do zwycięstwa

- Jesteśmy winni Polakom odbudowanie Polski. Kto inny będzie nadawał się do tego lepiej niż człowiek, który przeprowadził Polskę suchą stopą przez kryzys gospodarczy? To nie jest tylko moja decyzja, to jest możliwe, bo udało nam się stworzyć drużynę, dzięki postawie Ewy Kopacz i Bartosza Arłukowicza. To nie jest tylko moja decyzja. To wszystko się udało, bo stworzyliśmy drużynę - kontynuował Borys Budka.

Donald Tusk oficjalnie powrócił do polskiej polityki

Po przemowie Borysa Budki głos zabrał Donald Tusk, który oficjalnie potwierdził, że wraca do polskiej polityki "na 100 procent". - Gdybym nie wierzył, że jesteście gotowi do wyjątkowych czynów, nie wracałabym. A dzięki wam, waszej gotowości do podjęcia walki, jestem tutaj na 100 proc. - mówił polityk do swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej. Wytłumaczył również, co było powodem jego powrotu.

- Tak naprawdę tym politycznym powodem jest wiara, że Platforma jest potrzebna, jest niezbędna jako siła, a nie jako wspomnienie, żeby wygrać z PiS - tłumaczył Tusk. - To, co dzisiaj jest najważniejsze, jest odzyskanie wiary w sprawczość - dodał.

Przekazanie przez Borysa Budkę władzy w Platformie Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi to ostateczne potwierdzenie doniesień ostatnich miesięcy. Temat powrotu byłego premiera był przedmiotem dyskusji wielu polityków oraz mediów. Niemal do ostatniej chwili nie było jednak jasne, w jakim charakterze miałby wrócić.

- Jutro o tej porze będzie można powiedzieć, wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi, że Donald Tusk jest liderem Platformy Obywatelskiej - zapowiadał w piątek, na dzień przed Radą Krajową PO, wiceprzewodniczący Platformy Tomasz Siemoniak.