"Tak, wróciłem, na sto procent!". Donald Tusk przejmuje stery w PO

- Tak, wróciłem, na sto procent! - powiedział Donald Tusk podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, potwierdzając tym samym, że znów zajmie miejsce w fotelu lidera formacji. Na scenę wszedł w towarzystwie Borysa Budki, który zabrał głos jako pierwszy. - Na moją prośbę i moje zaproszenie Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Powiem więcej, wraca w stu procentach, by zaangażować się w budowę lepszej przyszłości. To nie jest praca na pół etatu - mówił Budka.

Tusk dużą część sobotniego wystąpienia poświęcił krytyce rządów Prawa i Sprawiedliwości. - Nie przyzwyczaiłem się do tego, co się dzieje w Polsce. Jak widzisz zło, to walcz z nim i nie pytaj o dodatkowe powody - mówił były premier.

Donald Tusk: Furii dostaję, kiedy słyszę "może PiS jest zły, ale..."

- "Może PiS jest zły, ale parę rzeczy..." - furii dostaję, jak to słyszę, bo to zło, które czyni PiS, jest tak ewidentne, bezwstydne i permanentne. Ono się dzieje każdego dnia w każdej właściwie sprawie. Może to taka bezwstydna determinacja w czynieniu złych rzeczy; może on spowodowała, że ludzie w Polsce, to dotyczy prawie wszystkich, jakby opuścili ręce i mówią: nie no, oni są już tak bezczelni w tych złych sprawach, że chyba nic się nie da zrobić - mówił Tusk.

- Trzeba zacząć od tego pierwszego najważniejszego przykazania: jak widzisz zło, walcz z nim i nie pytaj o dodatkowe powody - przekonywał polityk na Radzie Krajowej PO.

Tusk: PiS ma pomysł na Polskę - "3D". To dług, daniny, drożyzna

Donald Tusk nawiązał również do kongresu PiS, który ma się odbyć niedługo po posiedzeniu Rady Krajowej PO. - Jest problemem to, że gdy oni będą rozmawiać o swoim nepotyzmie, nikomu nie przyjdzie do głowy powiedzieć słowa "przepraszam". Za ewidentne błędy, za nieuczciwość, za koncentrację na innych sprawach niż walka z pandemią. Sprawach, które kosztowały zupełnie niepotrzebnie tysiące ofiar - mówił Tusk.

- PiS ma pomysł na Polskę jak z drukarki, ja go nazywam "3D". To dług, daniny, drożyzna. Kto będzie za to płacił?

- pytał były premier. - Nie Kaczyński i jego ferajna. Oni wystarczająco dużo zarobią. Za to, co oni robią, zapłacą młodzi ludzie. Dług publiczny będą spłacały moje i wasze dzieci - mówił szef Europejskiej Partii Ludowej.

Tusk w mocnych słowach zrecenzował podejście rządu PiS do zmian klimatycznych, przypominając przy okazji o swoim międzynarodowym doświadczeniu. - Gdy byłem szefem Rady Europejskiej, nauczyłem się, że katastrofa ekologiczna to nie jest wymysł zapalonych ekologów, czy naukowców. To nie jest performance młodej Szwedki, która chce robić karierę na Młodzieżowym Strajku Klimatycznym - mówił Tusk. - To nie jest wymysł, to jest problem. Nie naukowcy, ale zwykli ludzie widzą, że za chwilę nie będą mieli wody. I to za rok, dwa czy trzy. Nie można tego negować, trzeba nas przygotować na ciężkie czasy - przekonywał.

W wystąpieniu Tuska nie zabrakło mocnego apelu do wyborców. - Zwracam się do wszystkich Polaków: Oni są silni wyłącznie naszą słabością. Czy wy tam widzicie jakiegoś giganta, tytana? To parodia dyktatora. Macie z kim przegrać, idziemy po zwycięstwo! Wiara w zwycięstwo jest motywacją - mówił ze sceny powracający lider PO.