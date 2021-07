Wspólna deklaracja europejskich konserwatystów. "Prezes zapisał się do partii proputinowskich rozwalaczy Unii"

"Najbliższe wybory będą dotyczyć tylko jednej sprawy: wolność czy autokracja", "To akt zdrady", "Jednak Kaczyński też lubi Putina, tylko szuka sposobności, żeby to pokazać i ogłosić" - to niektóre z komentarzy do podpisania wspólnej deklaracji przez europejskich konserwatystów.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta