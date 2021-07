W sobotę zbierze się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. W posiedzeniu weźmie udział honorowy przewodniczący partii, były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej, a dziś szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.

REKLAMA

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że ze stanowiska szefa PO zrezygnuje Borys Budka, a przewodnictwo nad partią obejmie właśnie Tusk. Były premier od grudnia 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (kadencja szefa EPL trwa 3 lata).

Zobacz wideo Dr Sadura o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki (wypowiedź z 14 czerwca)

Jarosław Kaczyński o Donaldzie Tusku: Ma brak zamiłowania do ciężkiej pracy

- Z tego, co wiem, jego pozycja nie jest - mówiąc delikatnie - najmocniejsza. Brak zamiłowania do ciężkiej pracy pana Tuska - u nas dobrze znany, dowcipy o tym są - tam coraz gorzej jest przyjmowany, a na dodatek jego germanocentryczność nie wszystkim odpowiada - skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej". Fragmenty wywiadu opublikował w piątek wieczorem portal Niezalezna.pl.

Siemoniak: W sobotę o tej porze będzie można powiedzieć, że Tusk jest liderem PO

- Zatem najpewniej nie ma innego wyjścia i musi wrócić. Taka jest brutalna prawda, cała reszta z tym proszeniem, wyczekiwaniem to teatr mający być może nieco osłodzić ten powrót lub uczynić go w ogóle możliwym - dodał wicepremier Kaczyński.

Jak stwierdził polityk, powrót Tuska "prawdopodobnie rzeczywiście ożywi jakąś mniejszościową część elektoratu Platformy". Zdaniem Kaczyńskiego, scenariusz z Tuskiem jako kandydatem na premiera technicznego jest mało prawdopodobny.

- To jednak byłaby dość ryzykowna akcja. Taka większość wymagałaby oczywiście części naszej koalicji, ale także Konfederacji. Nie dawałbym szans na zrealizowanie takiego zamierzenia. Ono jest mało prawdopodobne. Taka sytuacja by Tuska nie umocniła i jestem pewien, iż on sam dobrze to wie - skomentował prezes PiS.

COVID w Europie. Popularne kierunki wakacyjne z obostrzeniami