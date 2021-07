Jarosław Kaczyński wygłosi wkrótce kolejne oświadczenie. Tym razem o przyszłości Europy

W czwartek 1 lipca Jarosław Kaczyński pojawił się na konferencji prasowej, podczas której ogłosił powrót do koalicji jednego z posłów - Lecha Kołakowskiego, który niedawno wystąpił z partii. - Mam dobrą wiadomość, przed chwilą pisano, w ostatnich dniach, że nasz klub ma poniżej 230 posłów. Z powrotem ma 230, sądzę, że niedługo będzie miał więcej. Pan poseł Lech Kołakowski przechodzi z powrotem do naszego klubu. Co prawda już jako przedstawiciel Partii Republikańskiej, ale przechodzi z powodów merytorycznych - mówił prezes PiS.

W piątek Prawo i Sprawiedliwość poinformowało w mediach społecznościowych, że prezes Kaczyński wygłosi oświadczenie w kwestii "toczącej się debaty na temat przyszłości Europy". Transmisja na żywo z konferencji będzie dostępna od godziny 12.

W sobotę odbędzie się kongres PiS, służący wewnętrznemu przeorganizowaniu partii. Wybrani zostaną - prezes partii, Rada Polityczna, Krajowa Komisja Rewizyjna i Koleżeński Sąd Dyscyplinarny. Zostaną też podjęte uchwały dotyczące organizacji struktur terenowych.

Kaczyński ogłosił podczas wczorajszego wystąpienia, że do PiS powrócił Lech Kołakowski

Po powrocie Lecha Kołakowskiego partia liczy 230 posłów, co ogłosił podczas wczorajszego przemówienia Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że Lech Kołakowski dołączył do klubu PiS z powodów merytorycznych, gdyż polityk zabiegał o sprawy rolnictwa, a jego postulaty są do przyjęcia przez PiS.

Z wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz potwierdził w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że jego ugrupowanie ma większość w Sejmie. Antoni Macierewicz podkreślił działania Lecha Kołakowskiego na rzecz wsi. - Jest wybitnym działaczem ludowym, którego pracę wszyscy doceniamy - stwierdził. Antoni Macierewicz zauważył, że Lech Kołakowski, pozostając poza Klubem PiS, głosował i działał razem z Prawem i Sprawiedliwością.