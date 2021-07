Spotkanie Trzaskowskiego, Budki i Tuska trwało pięć godzin. Nie przyniosło porozumienia

Jak podaje RMF FM, rozmowa trwała pięć godzin. Rozgłośnia, powołując się na źródła w Platformie Obywatelskiej, podaje, że "momentami przebiegała w atmosferze wzajemnych pretensji". Rafał Trzaskowski, Borys Budka i Donald Tusk ponownie mają spotkać się w piątek. To ostatni dzień, kiedy politycy mogą wypracować porozumienie. W sobotę odbędzie się Rada Krajowa PO, na której mają zostać przedstawione decyzje co do kierownictwa partii. Już wiadomo, że weźmie w niej udział Tusk.

W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje, że o przywództwo w Platformie Obywatelskiej z Tuskiem zawalczy Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy przyznał w TVN24, że jest gotów kandydować na przewodniczącego PO.

Rada Krajowa PO. Trzaskowski: Jestem gotów wziąć odpowiedzialność

- Umówiłem się z Borysem Budką, byłem lojalny przez te ostatnie miesiące, natomiast jeżeli on rzeczywiście zastanawia się nad rezygnacją, to jestem gotów wziąć odpowiedzialność za PO. Najważniejsze, żeby rozmawiać z Donaldem Tuskiem, dlatego że on też ogłosił aspiracje, do końca nie wiemy, jakie te aspiracje są. Rozumiem, że nie wyklucza również tego, by zostać przewodniczącym PO, dlatego będę jutro z nim rozmawiał, bo dzisiaj w PO jest jedno najważniejsze: jedność, to żebyśmy ze sobą rozmawiali, żebyśmy wypracowali porozumienie - mówił Trzaskowski.

