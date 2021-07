Kto stanie na czele Platformy Obywatelskiej? "Tylko w PiS już to wiadomo zanim odbędzie się kongres"

Bronisław Komorowski był w czwartek wieczorem gościem programu TVN 24 "Fakty po Faktach". Były prezydent został zapytany m.in. o radę krajową Platformy Obywatelskiej, która odbędzie się w najbliższą sobotę oraz o sytuację w partii.

REKLAMA

Zobacz wideo Komorowski o zwrocie ideowym Platformy Obywatelskiej

Bronisław Komorowski: Mnie interesuje to, aby odzyskać wyborców, którzy powędrowali, z różnych powodów, w kierunku Prawa i Sprawiedliwości

- Szansa na umocnienie Platformy, zwiększenie jej atrakcyjności, byłaby wtedy, gdyby te wszystkie trzy postacie potrafiły ze sobą współpracować. To, że dzisiaj konkurują o przywództwo w Platformie, nie jest niczym złym - powiedział podczas czwartkowego wywiady w TVN 24 Bronisław Komorowski. Polityk podkreślił, że "tylko w PiS-ie już wiadomo, zanim odbędzie się kongres PiS-u, że przewodniczącym będzie Jarosław Kaczyński". I dodał, że "Platforma jest partią demokratyczną".

Wątpliwości prokuratury ws. poręczenia Nowaka. Pytamy prawnika

Były prezydent wyjaśnił również, że dla niego ważne jest to, jak będą wyglądać relacje polityków po wyborze przewodniczącego PO. - Dla mnie ważniejsze jest to, co się wydarzy chwilę po wynikach ewentualnego konkurowania i ogłoszenia werdyktu, kto zostaje liderem Platformy Obywatelskiej - podkreślił Komorowski. - Ważne jest to, czy ci panowie potrafią i będą chcieli sobie podać rękę i deklarować wolę współpracy nie tylko w interesie Platformy Obywatelskiej, czyli ich partii, ale także w interesie całości opozycji demokratycznej w Polsce, siłą rzeczy w interesie państwa polskiego - dodał.

Były prezydent zabrał głos także w sprawie przyszłych wyborów. - Mnie interesuje to, aby odzyskać wyborców, którzy powędrowali, z różnych powodów, w kierunku Prawa i Sprawiedliwości - przyznał.

Trzaskowski kontra Tusk, w PO wrze. "I nagle on mówi, że chce zostać szefem"

Rada krajowa Platformy Obywatelskiej

W sobotę, 3 lipca odbędzie się rada krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której m.in. ma zostać przedstawiony przewodniczący partii. Jak donosi Informacyjna Agencja Radiowa, poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński powiedział na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia, że w czwartek dojdzie do spotkania Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska, a efekty rozmów będą przedstawione w sobotę na radzie krajowej Platformy Obywatelskiej.

Marcin Kierwiński ocenił, że w trakcie spotkania Donald Tusk, Rafał Trzaskowski i Borys Budka opracują optymalną metodę działania na najbliższe miesiące i lata. - Podstawą jest to, aby zaproponować wyborcom bardzo dobry projekt, który pokona PiS. Bo wszyscy w ramach szeroko rozumianej opozycji zgodzimy się, że dziś musimy zaproponować taką formułę, która odsunie rządy PiS-u od władzy - powiedział poseł KO cytowany przez IAR.