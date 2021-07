W sieci pojawiły się kolejne maile. Tematem kampania Dudy. "Samo anty-LGBT spycha nas do narożnika"

Od początku czerwca na jednym z kanałów w komunikatorze Telegram pojawiają się screeny mailowych korespondencji, które rzekomo wyciekły ze skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka. Prawdziwość maili nie została potwierdzona, ale służby specjalne przyznają, że doszło do cyberataku.

REKLAMA

Ujawniona za pośrednictwem komunikatora Telegram najnowsza korespondencja pochodzi z połowy czerwca ubiegłego roku, odbywała się na niedługo przed wyborami prezydenckimi. Treść opublikowanych e-maili, mających rzekomo pochodzić z prywatnej skrzynki e-mailowej szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, opisuje Onet.

Kolejny wyciek maili ze skrzynki Dworczyka. "K...wa zrobiła z nas debili"

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński stwierdził w jednej z wiadomości: "Daleki jestem od panikowania że to co się dzieje wokół LGBT w ostatnich dniach już na 100% rozbije nam kampanię - ale wg mnie takie ryzyko istnieje".

"Oczywiście rozumiem, że możemy na tym zyskać jeśli będzie agresywny atak drugiej strony - ale niestety na razie narracja jest taka że to my jesteśmy agresywni i atakujemy Bogu ducha winnych LGBT-owców (Żalek, Czarnek, dziś Terlecki). Trzeba to zmienić; Prezydent powinien to przeciąć - i trochę metodą wyprowadzenia kozy zaproponować jakieś załagodzenie sporu, postawić się w roli arbitra - a najlepiej wypełnić realną treścią projekt od którego się to zaczęło, a mianowicie Kartę Rodziny" - dodał wiceszef MSZ.

Zobacz wideo Jadwiga Emilewicz komentuje atak hakerski na Michała Dworczyka (wypowiedź z 9 czerwca)

"Samo antyLGBT spycha nas do narożnika"

Dyrektor ds. marketingu sportowego w PKO BP Mariusz Chłopik stwierdził w odpowiedzi, że prezentował takie pomysły członkom rządu od 2015 r. "Ale ekstra że po 6 latach zrozumieliśmy że 500+ to nie jest program demograficzny" - dodał w jednym z kolejnych e-maili.

Doradca premiera ds. ekonomicznych Krzysztof Michalski zauważył z kolei, że wprowadzenie "prorodzinnej treści do Karty Rodziny pomogłoby zmienić kierunek debaty". Odpowiedział na to Chłopik, zaznaczając, że "problemem są poszczególne wypowiedzi" dotyczące osób LGBT.

Polscy politycy na podsłuchu. Wyciek maili ze skrzynki ministra Dworczyka to jedynie wierzchołek góry lodowej

Krzysztof Michalski opowiadał się za "pozytywnym prorodzinnym" akcentem w kampanii Dudy. "Samo anty-LGBT spycha nas do narożnika, w którym trzeba się bronić za te wypowiedzi" - komentował.

"Też uważam, że to ostatni moment, aby wypełniając treścią Kartę Rodziny rozładować zagrożenia wywołane eskalacją LGBT" - zareagował Michał Dworczyk, proponując projekt poselski dla rodziców prowadzących edukację domową.