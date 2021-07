W czwartek spotkanie Tuska, Budki i Trzaskowskiego. Co z przyszłością PO i kierownictwa partii?

Na czwartek zapowiadane jest spotkanie Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. To najważniejsza dyskusja i kulminacja zakulisowych rozgrywek ostatnich dni i tygodni przed sobotnią radą krajową Platformy Obywatelskiej. Tusk ma planować powrót do kierowania partią, jednak także Trzaskowski zapowiedział "gotowość do wzięcia odpowiedzialności" za PO.

