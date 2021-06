Trzaskowski chce kandydować na szefa PO. W czwartek rozmowa z Tuskiem. "Trzeba wypracować porozumienie"

Na sobotę zaplanowane jest posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Pojawi się na niej były premier, były szef Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. To właśnie tego dnia Tusk ma ogłosić swój plan dotyczący powrotu do polskiej polityki.

W czwartek dojdzie do spotkania Tuska z wiceprzewodniczącym PO, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Jak stwierdził Trzaskowski w "Faktach po Faktach" w TVN24, "to będzie bardzo poważna rozmowa".

- Donald Tusk jest olbrzymią siłą, autorytetem Platformy Obywatelskiej. Ja również mam do zaproponowania swoją wizję. Myślę, że przez te ostatnie 7 lat bardzo mocno walczyłem, by PO była silna. Podejmowałem się trudnych zadań, bo kampanie na prezydenta Warszawy i prezydenta RP były trudne - zaznaczył prezydent Warszawy.

Jak dodał Trzaskowski, "to, co się zmieniło, to to, że prawdopodobnie Borys Budka jest gotów zrezygnować ze stanowiska przewodniczącego Platformy Obywatelskiej".

- Umówiłem się z Borysem Budką, byłem lojalny przez te ostatnie miesiące, natomiast jeżeli on rzeczywiście zastanawia się nad rezygnacją, to jestem gotów wziąć odpowiedzialność za PO. Najważniejsze, żeby rozmawiać z Donaldem Tuskiem, dlatego że on też ogłosił aspiracje, do końca nie wiemy, jakie te aspiracje są. Rozumiem, że nie wyklucza również tego, by zostać przewodniczącym PO, dlatego będę jutro z nim rozmawiał, bo dzisiaj w PO jest jedno najważniejsze: jedność, to żebyśmy ze sobą rozmawiali, żebyśmy wypracowali porozumienie -

- podkreślił Trzaskowski.

- Jeżeli przewodniczący zdecydowałby się na rezygnację, to wtedy odbywają się wybory. Ja jestem gotów kandydować w tych wyborach. Najważniejsza jest jedność, porozumienie - zaznaczył prezydent Warszawy.

Borys Budka został przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w styczniu 2020 r. Jego kontrkandydatami byli Tomasz Siemoniak, Bogdan Zdrojewski i Bartłomiej Sienkiewicz.