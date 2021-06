Paweł Kukiz o umowie z PiS: Jeśli zostanie złamana czy zaniechana, to oddaję mandat

Paweł Kukiz zamieścił na Facebooku link do artykułu, w którym omówiony został wtorkowy występ Jarosława Gowina w TVN24. Wicepremier i szef Porozumienia, zapytany o to, do rządu mógłby wejść Kukiz, powiedział, że nie ma nic przeciwko. - Z Pawłem Kukizem mamy wiele wspólnych poglądów, także na sprawy gospodarcze - mówił Gowin.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński mówił o ryzyku współpracy z Kukizem. Fogiel tłumaczy

W reakcji na to muzyk i poseł stwierdził, że nie zamierza i nie zamierzał "wchodzić do rządu, spółek skarbu itp."

Paweł Kukiz o "siedzeniu w bagnie"

"Moje porozumienie z PiS dotyczy jedynie spraw programowych i wspólnych glosowań. W zamian za nasze wsparcie przy kluczowych ustawach w Polskim Ładzie PiS zobowiązał się uchwalić nasze projekty - ustawę antykorupcyjną, antysitwową, sędziów pokoju, dzień referendalny w samorządach, pakiet ustaw rolnych i powołać zespół do prac nad taką zmianą ordynacji wyborczej, by każdy obywatel otrzymał INDYWIDUALNE (w miejsce 'stadnego') bierne prawo wyborcze" - napisał Kukiz. "Jeśli zaś z jakichś powodów umowa ta zostanie przez PiS zaniechana czy złamana, to oddaję mandat i rezygnuję ze startu w kolejnych wyborach" - stwierdził. Dalej Kukiz podkreślił, że "dalsze siedzenie w tym bagnie, bez możliwości wprowadzenia KLUCZOWYCH dla dobra wspólnego ustaw, nie ma żadnego sensu".

B. ambasadorka o sporze z Izraelem: Polska nie ma polityki zagranicznej

"Ani to dla mnie 'koryto', ani satysfakcja" - czytamy na końcu.

Porozumienie Pawła Kukiza i Jarosława Kaczyńskiego

O szczegółach porozumienia programowego między Prawem i Sprawiedliwością a Kukiz’15 liderzy obu ugrupowań poinformowali 14 czerwca. Umowa zakłada, że PiS poprze ustawy ważne dla programu Kukiz'15- ustawę antykorupcyjną, o dniu referendalnym i sędziach pokoju. W zamian ugrupowanie Pawła Kukiza będzie wspierać Polski Ład, nowy program społeczno- gospodarczy PiS.

PO między Tuskiem a Trzaskowskim. "To ten sam Donald, tylko bardziej morderczy"